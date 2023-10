SIGA NO

Aniversariante coloca placa 'Poibido chiquisses' no banheiro de sua festa Reprodução/Redes Sociais Uma aniversariante que comemorou seu aniversário com o tema "boteco" instalou uma decoração inusitada: uma placa com os dizeres "Proibido Chiquisses! Banheiro de bar não é lugar de romance (nem adultério). Respeito a Luísa".





Leia: Bar citado por Luísa Sonza em 'Chico' nega que traição aconteceu lá A divulgação da imagem da placa viralizou nas redes sociais. Na postagem, é possível encontrar comentários como: “Chico vai se tornar adjetivo de traição no dicionário”, "chiquisses kkk novo adjetivo pra quem faz m@rda” e “Chico já foi sinônimo de menstruação, agora será de traição. Que avanço!”

Houve também quem comparou a questão da traição com a infidelidade do jogador Neymar. “Deveria botar neymarzisse também”, comentou uma usuária. O jogador assumiu publicamente ter traído Bruna Biancardi, que está grávida da primeira filha do casal, em junho deste ano.