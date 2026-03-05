Assine
Cachaça: história, produção e sabores da bebida tradicional no Brasil

Redação Flipar
    Depois que a cana-de-açúcar chega ao alambique, o processo de produção da cachaça dura o dia inteiro. Após a fermentação, o fogo precisa ser cuidadosamente controlado — nem forte demais, nem fraco — para garantir a qualidade da bebida. Cada etapa exige atenção e tradição.

     Foto: Pixabay - saxonrider
    Salesópolis, na Grande São Paulo, vem ganhando destaque na produção artesanal de cachaça. Com pelo menos quatro alambiques ativos, a cidade produz mais de 10 mil litros por mês, segundo dados da prefeitura em agosto de 2025. Mas Minas Gerais ainda é o maior produtor da bebida, uma referência nacional.

    Foto: Divulgação
    A cachaça é uma bebida tão popular que tem data comemorativa: 21 de maio é o Dia Mundial da Cachaça.
    A Lei brasileira (decreto 4.851 de 2003) prevê que o termo ‘cachaça’ é exclusivo do país.

     Foto: Flickr SheepRUs
    O teor alcoólico, portanto, é elevado. E, além de ser consumida pura, a cachaça é ingrediente de uma bebida também popular: a caipirinha (cachaça, açúcar, gelo e limão).

    Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
    O estado de Minas Gerais, aliás, tem mais de 350 cachaçarias e cerca de 1.800 marcas.

    Foto: Divulgação
    O município de Salinas, no Sul de Minas, é a cidade que mais se destaca nesse ramo, classificada como Capital Nacional da Cachaça, com selo de Indicação Geográfica, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

    Foto: Prefeitura de Salinas
    Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a cachaça é produzida no estado desde a época colonial. Uma tradição. O segmento é tão importante que a secretaria lançou uma série documental chamada “Preciosas – Cachaças de Minas”, disponível no YouTube.

    Foto: Youtube Canal Agricultura Minas Gerais
    Também chamada de pinga, cana ou caninha, a cachaça é uma aguardente de cana-de-açúcar obtida pela fermentação e destilação do caldo da cana.

    Foto: Flickr Juliana Souto
    O nome pode ter origem no termo ibÃ©rico ‘cachaza’, que Ã© um vinho de borra – uma bebida de qualidade considerada inferior produzida em Portugal e na Espanha.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o
    Outra origem aceita é no termo ‘cachaço’, referente a suínos. No Brasil, a carne dos suínos do mato – muito dura – era amolecida com o uso da bebida, a ‘cachaça’.

     Foto: Flickr Itaci Batista
    Na produção colonial de açúcar, “cachaça” era o nome dado à espuma que subia à superfície do caldo de cana que estava sendo fervido. Depois, com a fermentação e destilação, a bebida manteve o nome. Muito consumida por escravos.

     Foto: Reprodução
    A cachaça, portanto, está diretamente ligada à cultura da cana-de-açúcar, uma força econômica no Brasil Colonial. A primeira plantação surgiu em 1504, a cargo de Fernão de Noronha, na ilha que passou a se chamar Fernando de Noronha, em Pernambuco.

    Foto: Reprodução
    Embora Minas domine o mercado, outros estados também têm relevância no segmento. No Distrito Federal, por exemplo, há pelo menos 5 marcas de qualidade reconhecida. E a Santa Cura foi premiada com medalha de ouro num concurso mundial na Bélgica.

    Foto: Reprodução Cachaças Saracura
    No Ceará, o Museu da Cachaça conta a história da aguardente no Brasil e sua importância para a economia e para a cultura.

    Foto: Fabiobarros - Wikimédia Commons
    O museu fica no local onde funcionou a primeira unidade de produção da cachaça Ypioca, o município de Maranguape, a 27 km da capital Fortaleza.

    Foto: Flickr Solon Brochado
    Uma das táticas mais usadas para aprimorar a qualidade da cachaça é o envelhecimento em tonéis de madeira. Durante esse processo, a bebida adquire aromas, sabores e coloração mais complexos. O contato com a madeira também suaviza o álcool e contribui para um perfil sensorial mais equilibrado.

     Foto: Flickr Diogenes Almeida
    Ou seja além de melhorar o aroma e o paladar, o envelhecimento da cachaça pode modificar a coloração, tornando a bebida ‘macia’ e atenuando a sensação secante do álcool.

     Foto: Youtube Canal Fotos Tube
