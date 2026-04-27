Escola não é laboratório

A escola não pode ser feira de novidades reluzentes, pois deve valorizar o desenvolvimento crítico e científico — um espaço onde a curiosidade é disciplinada pela dúvida. Nesse caso, a empolgação precisa prestar contas à evidência. A ciência, afinal, não se move por entusiasmo, mas por demonstração, com tempo, método e contradição.

E aqui reside o detalhe inconveniente que costuma ser varrido para debaixo do tapete: a relação entre Inteligência Artificial e educação é recente demais para produzir evidências robustas. Não há séries históricas ou longitudinais, não há replicações suficientes, não há consenso sólido. Há experiências, relatos, estudos preliminares, relatórios entusiasmados e, sobretudo, muito marketing. Qualquer ação ampla baseada nisso é aposta.

Não se trata de preciosismo acadêmico; é uma forma de proteção intelectual e moral. A escola lida com o tempo de vida das pessoas — um recurso não renovável. Cada decisão pedagógica ocupa horas irreversíveis da infância e da juventude. Quando se introduz uma tecnologia sem evidência sólida de benefício, não se está apenas testando uma ferramenta; trata-se de uma aposta com o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de uma geração inteira. Em medicina, ninguém aceitaria um remédio novo distribuído em massa apenas porque parece promissor. Na educação, curiosamente, aceitamos com facilidade esse tipo de voluntarismo.

A evidência científica, nesse contexto, funciona como um freio civilizatório contra o entusiasmo precipitado. Ela obriga a pergunta incômoda: funciona melhor do que o que já fazemos? Não funciona apenas — funciona melhor, de forma consistente, replicável e mensurável. E mais: funciona para quem? Em que condições? Por quanto tempo? Com quais efeitos colaterais?

Porque toda intervenção educacional produz efeitos colaterais, mesmo quando bem-intencionada. Pode melhorar a rapidez de resposta e empobrecer a profundidade de raciocínio. Pode aumentar a produtividade e reduzir a autonomia. Pode facilitar tarefas e, silenciosamente, atrofiar habilidades que ainda nem sabemos medir.

É por isso que o desenho experimental com grupo controle e grupo teste se tornou um dos pilares da produção de conhecimento confiável. O grupo teste recebe a intervenção — no caso, o uso intensivo de Inteligência Artificial. O grupo controle segue com as práticas tradicionais, servindo como referência para comparação. A diferença entre os resultados dos dois grupos é o que permite afirmar, com alguma segurança, que houve ganho real e não apenas impressão de ganho. Sem esse contraste, tudo vira narrativa que, por mais sedutora que seja, não é evidência.

É preciso ter cuidado ao afirmar, com convicção, que a IA é a ferramenta necessária para impulsionar ganhos pedagógicos. Precisamos diferenciar marketing de evidências científicas a partir de algumas questões: quem será o grupo teste e quem será o grupo controle dentro da escola? Os alunos saberão que estão participando de um experimento pedagógico?

Como se fará a randomização? Um sorteio na secretaria? Um algoritmo decidindo quem aprende com IA e quem aprende sem ela? E os professores — quem aceitará, voluntariamente, lecionar a aula placebo? E se, por ironia suprema, a aula placebo funcionar melhor do que a aula tecnológica? E os pais — serão informados de que seus filhos estão sendo usados como amostra experimental? Concordarão tranquilamente em matricular suas crianças na condição de cobaia metodológica em nome do progresso?

O problema é que quando essa lógica é transportada para dentro da escola, ela deixa de ser apenas um procedimento técnico e se transforma em um dilema ético e político de grandes proporções. Em um laboratório, a randomização é um gesto metodológico. Em uma escola, é uma decisão sobre destinos.

Além disso, a própria noção de grupo controle carrega um paradoxo educacional difícil de resolver. Se acreditamos que a nova ferramenta é melhor, é moralmente aceitável negar seu uso a uma parte dos alunos apenas para manter a pureza metodológica do experimento? Mas, se não acreditamos que ela é melhor, por que estamos implementando-a com tanta urgência e em escala tão ampla? A escola não pode abdicar da evidência sem comprometer a responsabilidade pedagógica.

Há ainda a questão da transparência. Em pesquisas formais, participantes assinam termos de consentimento informado. Sabem que fazem parte de um estudo, conhecem os riscos e podem desistir. Na escola, essa lógica é difícil de aplicar. Alunos e famílias são informados de que uma inovação será adotada, mas dificilmente de que estão participando de um processo experimental cujo resultado ainda é incerto. A palavra inovação não pode substituir a palavra teste, e a promessa de modernização ocupar o lugar da cautela científica.

E, mesmo quando se tenta construir um desenho experimental rigoroso, surgem variáveis difíceis de controlar. Professores diferentes produzem resultados diferentes. Turmas têm dinâmicas distintas. O entusiasmo inicial pode inflar resultados temporários — o famoso efeito novidade, primo pedagógico do efeito placebo. Alunos podem se engajar mais simplesmente porque algo novo apareceu, e não porque aquilo seja pedagogicamente superior. Com o tempo, o entusiasmo se estabiliza e o desempenho retorna ao padrão anterior, deixando para trás relatórios otimistas e investimentos já comprometidos.

No fundo, a insistência na evidência científica não é uma recusa da inovação, mas uma defesa da responsabilidade. A educação não pode se comportar como indústria de aplicativos. Na escola, falhar rápido significa errar com pessoas que não podem repetir a própria infância ou juventude. Por isso, a prudência metodológica não é atraso — é respeito ao tempo dos alunos, ao trabalho dos professores e à própria ideia de conhecimento.

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O que vemos hoje, em muitos casos, não é ciência orientando a inovação, mas inovação pressionando a ciência a correr atrás para justificar o que já foi decidido. Primeiro se compra, depois se testa. Primeiro se implementa, depois se pesquisa. Primeiro se anuncia a revolução; depois se pergunta, discretamente, se ela funcionou.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.