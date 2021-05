Sul de Minas registra mais de 10 mil casos de COVID em uma semana

(foto: Arte/EM)

Em uma única semana, a Região Sul de Minas registrou 10 mil casos de COVID-19. Essa é a primeira vez, desde o começo da pandemia no Brasil, em março de 2020, que o número é atingido. As taxas foram divulgadas no boletim epidemiológico desta sexta-feira (21), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Em 19 e 21 de maio, foram mais de 2.000 casos por dia. Com alta de 28,9%, foram confirmados 10.876 novos pacientes com o novo coronavírus e 222 mortes da doença.

Os números entre os jovens e adultos é que têm aumento maior. Em relação aos 10 mil casos confirmados, os jovens de 20 a 29 anos correspondem a 15%, e os adultos entre 50 a 59 representam 19,5% das notificações.

Conforme apresentado pela SES, Minas Gerais possui 1.501.670 casos de COVID-19 e 38.549 óbitos . No Sul, são 189.320 pessoas infectadas e 4.672 óbitos. De acordo com os dados do perfil geográfico oferecidos no portal da Secretaria de Saúde, cerca de 13.577 pessoas são acompanhadas neste momento com suspeita e confirmação de COVID-19 na região.

Gráfico oficial mostra o número de casos registrados na última semana no Sul de Minas (foto: Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG))





As cidades que notificaram mais casos da doença foram Lavras, com 802 casos; Pouso Alegre, com 685; Campo Belo, 571; e Varginha, 484.



A média móvel de mortes teve leve queda em relação à semana passada, com 2,2% de óbitos a menos. Mesmo assim, a região notificou 43 vidas perdidas para a doença. A taxa de letalidade é de 2,47%.

Gráfico aponta leve queda no número de mortes causados pela COVID-19 no Sul de Minas (foto: Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG))

A situação para quem aguarda um leito de Unidade de Terapia Itensiva (UTI) ainda é preocupante. Cerca de 124 pessoas esperam por uma vaga na região – 81 pacientes estão na fila da internação de enfermarias e outros 43 aguardam por UTI.



Já o número de internações continua alto. De acordo com os dados, 606 pacientes estão internados em leitos de UTI no SUS e nas unidades particulares, 392 seguem intubados ou com suspeita de COVID-19.