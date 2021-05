Decreto proíbe entrada de romeiros em Cássia por causa da pandemia

A medida foi tomada pelo prefeito após reuniões com o Comitê de Combate e Enfrentamento ao Coronavírus.

A entrada de ônibus, vans, táxis e meios de transportes coletivos estão. No dia de Santa Rita, Cássia costuma receber 18 mil fiéis, devotos da santa. A igreja irá apenas inaugurar o relógio regressivo no coreto, que marca a data da inauguração do novo santuário , empreendimento particular com previsão de inauguração em 22 de maio de 2022.Ospoderão ver a santa apenas de carro: a imagem ficará do lado de fora do templo, que permanecerá fechado nos dois dias.Está prevista apenas uma carreata com a imagem da santa pelas ruas de Cássia, sem a presença de fiéis.