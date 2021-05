COVID-19: Guaxupé confirma mortes por variante e decreta toque de recolher

Guaxupé registra duas mortes por variante de Manaus (foto: Redes Sociais ) Guaxupé, no Sul de Minas, confirmou duas mortes por variante da COVID-19 e segue com 100% de ocupação de leitos de UTI. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (21/5) e prevê toque de recolher a partir de segunda-feira (24/5). A Prefeitura de, no Sul de Minas, confirmou duas mortes por variante dae segue com 100% de ocupação dedeO comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (21/5) e prevêa partir de segunda-feira (24/5).

Segundo a prefeitura, duas mortes foram confirmadas pela variante P1, Cepa de Manaus, da COVID-19. A notificação foi feita pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). “Os pacientes foram testados em março e ambos vieram a óbito”, diz nota da prefeitura.

“A UTI da Santa Casa encontra-se com 100% de ocupação, assim como os leitos clínicos”, confirma prefeitura.

Neste cenário, o Comitê de Enfrentamento elaborou novo decreto com medidas restritivas para conter o avanço da doença no município.

“A colaboração de toda a população segue sendo imprescindível. Mantenha o distanciamento social, saia de casa apenas para o necessário, lave as mãos ou use o álcool em gel e, principalmente, use máscara”, pede.

O documento começa a valer nesta segunda-feira (24/5) e prevê toque de recolher a partir das 20h. Bares, restaurantes e conveniências só podem funcionar até este horário. Sendo proibida a permanência e o consumo de bebida alcoólica nas vias públicas.

A prefeitura também proíbe qualquer tipo de aglomeração. As fiscalizações serão intensificadas sob multa de R$ 806,40 ao infrator. E em caso de reincidência, segundo a prefeitura, o valor será dobrado.