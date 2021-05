Hospital de Valadares bloqueia 5 leitos de UTI do SUS para COVID

Com a instabilidade no funcionamento dos leitos UTI COVID-19 SUS, o Ministério Público promoveu reunião de emergência para resolver o problema (foto: Prefeitura de Governador Valadares/Divulgação ) A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares (SMS/GV) informou, como medida emergencial, que bloqueou, nesta sexta-feira (21/5), cinco leitos de UTI para pacientes do SUS com COVID-19 no Hospital Municipal (HM).



Os leitos ficarão bloqueados temporariamente, até a normalização do estoque dos medicamentos e insumos para o tratamento dos pacientes da COVID-19.



O bloqueio é temporário, segundo informou a SMS/GV, que alega que "o município não tem medido esforços durante toda pandemia para adquirir essas medicações e insumos, recorrendo sempre ao governo do estado e Ministério da Saúde".



Segundo a SMS/GV, a informação recebida da Secretaria Estadual de Saúde (SES) é que há desabastecimento em relação aos medicamentos e insumos, e não consegue suprir a necessidade emergencial do município.



Uma boa notícia para Valadares

Se o bloqueio de leitos no Hospital Municipal é ruim, a sexta-feira reservou uma boa notícia para o Hospital Bom Samaritano (HBS), que atende pacientes COVID-19 via SUS.



O HBS reativou mais dois leitos que estavam bloqueados. Agora, Governador Valadares conta com 53 leitos de UTI para pacientes do SUS com COVID-19 disponíveis para atender a população, sendo 28 no Hospital Bom Samaritano e 25 no Hospital Municipal.

Solução à vista

Na tarde desta sexta-feira, em uma audiência promovida pelo Ministério Público, membros da administração municipal e do Hospital Bom Samaritano se reuniram com deputados estaduais, federais e respectivos assessores para articular, junto ao governo de Minas e governo federal, ações que solucionem a falta de insumos e medicamentos no Hospital Municipal, visando regular os leitos de UTI COVID-19 dos pacientes SUS da unidade pública e também os leitos do Hospital Bom Samaritano.



Após a reunião, o clima era de otimismo e esperança. O promotor de Justiça Randal Bianchini, responsável pela saúde e atuaante na linha de frente do combate à COVID-19, conduziu a reunião e espera uma solução para o problema nos próximos dias.