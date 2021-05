COVID-19: vacina da Pfizer será aplicada na terça-feira (25), em Valadares

A Policlínica Central, no Centro de Governador Valadares, será o local de vacinação com as doses da Pfizer (foto: Tim Filho) Governador Valadares não terá vacinação contra a COVID-19 neste fim de semana. O alerta foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para evitar que as pessoas amanheçam na porta dos 13 pontos de vacinação, como ocorreu durante a semana.

A vacinação será retomada na terça-feira (25/5), quando a SMS dará início à vacinação contra a COVID-19 com as doses da vacina Pfizer/Comirnaty. Porém, para a vacinação com a Pfizer, o público só terá um local disponível: a sala 28 na Policlínica, que vai funcionar das 8h às 12h.





"É importante que todas as pessoas façam o agendamento para a vacinação com doses da Pfizer, pois é uma determinação do estado", informou a SMS, em nota. Para ter acesso à essa vacina, a pessoa deverá acessar o site da prefeitura e clicar no link para fazer o agendamento, que estará disponível neste fim de semana."É importante que todas as pessoas façam o agendamento para a vacinação com doses da Pfizer, pois é uma determinação do estado", informou a SMS, em nota.