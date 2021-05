COVID-19: Minas vacinou 100% dos policiais penais em 22 unidades prisionais

Policiais penais de 22 unidades prisionais mineiras já tomaram 1ª dose da vacina contra COVID-19 (foto: Ascom/Sejusp/Divulgação)





O levantamento aponta que 22 unidades prisionais, entre presídios e penitenciárias, já tiveram 100% dos policiais penais imunizados com, pelo menos, a 1ª dose da vacina contra a COVID-19.



Forças de segurança começam a ser vacinadas em Minas Mais de 5 mil policiais penais foram vacinados em Minas Gerais. O número foi divulgado em balanço realizado pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).O levantamento aponta que 22 unidades prisionais, entre presídios e penitenciárias, já tiveram 100% dos policiais penais imunizados com, pelo menos, a 1ª dose da vacina contra a COVID-19.









Ainda segundo o balanço, cerca de dez Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp) têm pelo menos uma unidade prisional com todos os policiais penais vacinados com a primeira dose. Na 6ª Risp, com sede em Lavras, Sul de Minas, 73% desses servidores já começaram o processo de imunização. Na 18° Risp, na Região de Poços de Caldas, 69% do efetivo policial foi vacinado.

Na 4° Risp, com sede em Juiz de Fora, na Zona da Mata, cinco presídios contam com todos os profissionais da segurança cobertos pelo menos pela primeira dose. Destas unidades, somente não foram vacinados aqueles funcionários que estão de férias, afastados ou que não receberam a dose por alguma orientação médica.





Prioridade

“Foi um avanço conseguirmos vacinar aqueles profissionais que estão mais expostos, que estão realmente na linha de frente, envolvidos com o transporte, por exemplo. Muito em breve teremos todos do Sistema de Segurança Pública vacinados, mas é preciso ter paciência, porque infelizmente não conseguimos atender a todos de uma vez”, argumenta.





Forças de Segurança Os profissionais da Segurança Pública foram incluídos na vacinação a partir da 11ª remessa, recebida no início de abril.

O Governo de Minas ressaltou que a imunização das forças de segurança está sendo ordenada por critérios de prioridade, visando contemplar os profissionais mais expostos à COVID-19.

Embora ainda não tenha a totalidade dos vacinados, a diretora de Atenção à Saúde do Servidor da Sejusp, Vilene Magalhães, destaca a importância do avanço na imunização.