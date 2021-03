Confira quais profissionais das forças de segurança serão vacinados

Profissionais de segurança de Minas, que atuam na linha de frente no combate à COVID-19, começam a ser vacinados com a chegada dos próximos lotes de imunizantes

Em reunião com o Comitê Gestor nacional de enfrentamento à pandemia no Brasil, Zema pediu ao Ministério da Saúde que as forças de segurança envolvidas no combate àfossem incluídas no calendário prioritário.