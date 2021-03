Ao vivo: secretário de Saúde atualiza situação da pandemia em MG; siga

Fábio Baccheretti, secretário de Saúde, concede entrevista nesta quarta (31) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Contratações são esperança

O que funciona na onda roxa:

Setor de alimentos (excluídos bares e restaurantes, que só podem atender via delivery)





Serviços de Saúde (atendimento, indústrias, veterinárias etc.)





Bancos





Transporte público (deslocamento para atividades essenciais)





Energia, Gás, Petróleo, Combustíveis e derivados





Manutenção de equipamentos e veículos





Construção civil; Indústrias (apenas da cadeia de Atividades Essenciais)





Lavanderias





Serviços de TI, dados, imprensa e comunicação





Serviços de interesse público (água, esgoto, funerário, correios etc.)

Outras regras da onda roxa

Toque de recolher entre 20h e 5h





Proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado





Proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares





Existência de barreiras sanitárias de vigilância





Proibição de eventos públicos ou privados





Proibição de reuniões presenciais

O Secretário de Estado de Saúde de, Fábio Baccheretti, concede entrevista na tarde desta quarta-feira (31/3). O médico vai falar à população sobre a situação da pandemia deem solo mineiro. Acompanhe a coletiva peloCom 5.767 mortes, março foi o mês mais letal da pandemia em Minas Gerais. O aumento foi de 64,5% em relação a fevereiro.O vertiginoso avanço da doença fez o governo de Romeu Zema (Novo) colocar os 853 municípios sob as rédeas da onda roxa do Minas Consciente, fase mais dura do programa de enfrentamento à doença.A partir de domingo (4/4), o Triângulo Norte avança à onda vermelha. Com isso, 826 cidade permanecem no nível roxo até o dia 11 . Das 20h às 5h, há toque de recolher. O governo adotou o pacote de medidas para tentar diminuir a circulação de pessoas em vias públicas.Em mais de um ano de pandemia, o estado soma 1.123.913 casos e 24.332 mortesO poder Executivo se debruça, também, sobre o projeto de lei, aprovado pelos deputados estaduais, que autoriza a expansão do efetivo de profissionais de saúde. O texto deve ser sancionado em breve por. A ideia é chamar voluntários, designar estagiários e firmar contratos temporários com aposentados A Saúde estadual crê que a convocação de mais médicos, enfermeiros e trabalhadores de atividades similares pode proporcionar a abertura de novos leitos. A ausência de recursos humanos tem impedido a disponibilização de mais vagas de terapia intensiva e enfermaria.Ex-presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Fábio Baccheretti assumiu o posto no início deste mês, após Carlos Eduardo Amaral ser demitido. O antecessor é alvo de investigações que apuram possíveis irregularidades na vacinação de servidores.