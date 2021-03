Consultórios e oficinas de BH burlam isolamento escondidos em edifícios

Gráficas e oficinas de serviços não essenciais promovem circulação de funcionários e clientes (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

"Olha, a agenda está bem cheia. Vamos encaixar você na sexta-feira, 12h, entre duas pacientes, mas chega mais cedo. Pode ser? A limpeza dental sai a R$ 250 e o clareamento a R$ 850. Temos estacionamento aqui, melhor deixar lá (o carro), que você sobe por dentro do prédio." A negociação com a secretária do consultório de dentistas para serviços estéticos não teria nada de errado, se não fosse uma atividade supérfula ou não essencial, que mantém o fluxo de trabalhadores e clientes em pleno isolamento rígido para controle da COVID-19 em Belo Horizonte.A reportagem domostra que por toda capital, de dentro de salas, consultórios, clínicas e oficinas desafiam a onda roxa, o isolamento mais rígido que Minas Gerais já viveu para frear a pandemia do novo coronavírus com apenas os serviços essenciais em funcionamento.Como a dentista citada acima, em um centro comercial e edifício de escritórios da Avenida Luiz Paulo Franco, no Belvedere, Região Centro-Sul, diversos andares seguem com atividades que foram vedadas pelo controle sanitário municipal e estadual.Promovem o fluxo de pacientes e obrigam trabalhadores a ingressar no transporte público e a circular em Belo Horizonte justamente na época de maior crise da COVID-19, com rede de leitos hospitalares em colapso.No edifício desta clínica de tratamento dentário, em um dos endereços mais caros da capital mineira, pelo menos outros três dentistas que atendem a casos não emergenciais e estéticos estão de portas abertas, salas de espera cheias e agendas abarrotadas.A reportagem identificou, ainda, no mesmo edifício, dois consultórios e uma clínica de medicina estética, que recebe ativamente pacientes para consultas, pedidos de exames e até mesmo procedimentos cosméticos de áreas como cirurgia plástica, nutrição e dermatologia. Há também dois gastroenterologistas marcando atendimentos para emagrecimento de pessoas comuns, sem qualquer patologia crônica.Na Região Central, o Mercado Novo teve suas galerias fechadas para o acesso do público, mas no interior continuam a funcionar atividades não essenciais. Basta pedir na porta, onde há a barreira do condomínio para o público, que a pessoa recebe uma porção de cartões com os serviços comerciais que estão em funcionamento no interior.A reportagem recebeu seis cartões de gráficas que estão a todo vapor confeccionando cartões, convites de casamento, menus para restaurantes e até uma oficina de instrumentos musicais. As encomendas dos produtos se dão por meio de telefone e aplicativos de redes sociais e as entregas do lado de fora, mas os funcionários e fornecedores continuam suas atividades que são consideradas não essenciais, promovendo concentração de pessoas e circulação pela cidade."Não posso impedir o lojista de vir à loja dele, mas pessoas de fora não podem entrar no prédio. Não estamos abertos ao público. Mas o dono tem de vir pagar contas, fazer limpeza, dar manutenção. A gente então não impede isso, mas tem de ter distanciamento, tem de entregar (os produtos) lá fora. Temos barreira do lado de fora para ninguém entrar. Os funcionários tem acesso sim, mas são poucas lojas tem mais de dois", afirma o superintendente do Mercado Novo, Antônio Gabreil de Castro Filho.Apesar dos esforços para organizar o acesso de lojistas e funcionários, o superintendente admite que o controle é difícil. "Colocamos avisos de necessidade de distanciamento e obrigatoriedade do uso de máscaras. Mas há muitas pessoas irresponsáveis que passam da barreira e já tiram a máscara, ou tiram na loja e saem andando. A gente chama a atenção toda ora. Já avisamos que vamos pôr para fora (quem insistir)", afirma Filho.Na Savassi, Região Centro-Sul de BH, atrás de janelas de vidros espelhados e de portarias, atividades não não urgentes e dispensáveis obrigam porteiros, faxineiras, atendentes, secretárias, enfermeiros, ajudantes, auxiliares, operadores e técnicos a ingressar no transporte público e a pressionar assim a taxa de disseminação da doença e o arrocho de vagas hospitalares.Na Avenida Rio Grande do Norte, próximo à Avenida do Contorno, um grandioso edifício abriga várias atividades não essenciais que também atendem com agendas cheias. Só nesse endereço a reportagem constatou atendimento local de consultórios de cinco médicos que fazem de plásticas estéticas a procedimentos dermatológicos cosméticos, um consultório especializado em implantes dentários e até um estúdio de meditação e yoga.A reportagem perguntou sobre um procedimento de abdominoplastia com lipoaspiração para esta semana ou a semana que vem. Poderia ter marcado a consulta, que custa R$ 280, de segunda-feira passada (22/3) até esta quarta-feira (31/3), mas na próxima segunda-feira (05/04) já há atendimento novamente de manhã no local."Você vem aqui e conversa com o médico. Ele vai te examinar e pedir alguns exames. Geralmente em duas semanas você já estará pronto para o procedimento se tudo estiver certo. Não estamos operando no Mater Dei, porque lá estão suspensos os procedimentos não emergenciais. Mas temos outras duas clínicas parceiras onde realizamos os procedimentos com toda a estrutura", disse a secretária.Na Avenida do Contorno, perto da Igreja de Santo Antônio, também na Savassi, outro edifício esconde diversas atividades profissionais não essenciais, concentrando trabalhadores e clientes em suas dependências, nos pontos de ônibus e passeios do entorno. Quatro consultórios médicos estão abertos oferecendo plásticas estéticas, dermatologia e há até uma "clínica de bem estar" que oferta relaxamento, beleza e cuidados.Em um dos consultórios de dermatologia, a secretária afirma ter desconto para o Botox. "Cada ponto aplicado é R$ 70. Quem contratar mais de 17 aplicações de pontos, a gente baixa o preço para R$ 50. Já o preenchimento facial, você precisa vir até o consultório para a avaliação do médico", disse. De acordo com ela, pagamento em dinheiro ainda tem 7% de desconto e depósito bancário 5%.