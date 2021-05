Operação contra a criminalidade nas divisas une Minas, São Paulo e Rio

Integrantes das forças de segurança em frente à carreta do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (foto: Bernardo Carneiro/Ascom Sejusp)







Forças de segurança de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro deflagram, a partir desta quinta-feira (20/5), a operação Divisas Integradas IV. O objetivo é promover ações robustas na segurança das regiões e prender criminosos.









Nesta quarta (19/5), tiveram início as abordagens nas rodovias ao longo das divisas dos estados.





A operação ainda conta com 6,7 mil viaturas, 17 aeronaves, 17 drones, 142 cães farejadores e 91 embarcações.





A primeira edição da operação Divisas Integradas foi realizada em julho de 2020 entre São Paulo e Minas. Em agosto, houve outra com São Paulo e Paraná. A terceira fase ocorreu em outubro, com a participação das autoridades do Mato Grosso do Sul. E, na quarta fase, o Rio de Janeiro participa pela primeira vez.



Ações começaram hoje com a abordagem de veículos nas estradas (foto: Bernardo Carneiro/Ascom - Sejusp)





Além da Sejusp, integram a operação em Minas a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e receitas Estadual e Federal.





Aqui no estado também estará presente o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, uma carreta com tecnologia de ponta, como câmeras de longo alcance e capacidade de realizar imagens noturnas e térmicas.