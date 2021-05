Jornalismo do EM e fortalecimento social na pandemia em palestra gratuita

Inscrições para o congresso são gratuitas (foto: Divulgação)

Diretor de Redação do Estado de Minas, Carlos Marcelo, traz a experiência do EM (foto: Divulgação)

Capas do EM impresso viralizaram pela web ao redor do mundo com informação e impacto (foto: Montagem e reprodução EM)

entra em cena comono cenário. O conceito é o foco da rodada de, a partir das 19h, pelode Varginha, no Sul de Minas. Participe clicando no link e se inscreva O jornaltrazem a expertise como colaboração para esse fortalecimento e essas experiências serão apresentadas pelo diretor de Redação do, Carlos Marcelo, escritor e um dos mais renomados jornalistas brasileiros, agraciado duas vezes com o prêmio Esso, além de ser autor de livros conhecidos, como, por exemplo, a biografia de Renato Russo - líder da banda Legião Urbana.A participação dose dá em sequência a outros importantes representantes da mídia nacional e internacional, como o locutor e radialista Mário Henrique "Caixa", também deputado estadual pelo Partido Verde (PV), e Cahê Mota, premiado jornalista do Grupo Globo com experiência em Copas do Mundo e Olimpíadas.O evento leva em conta o cenário atual e a necessidade de se desenvolver capacidades nas pessoas para que elas possam se reinventar e superar as dificuldades, os temas principais serão "Empoderar gente para transformar realidades" e "La transformación como estrategia de las organizaciones hacia la post pandemia".Essas temáticas foram escolhidas por estarem diretamente relacionadas com o momento em que vivemos e com o que acreditamos ser uma das principais motivações para a educação: impactar e empoderar pessoas.O VII Congresso Internacional do Grupo Unis acontecerá em parceria com VI Congresso da Rede Acinnet e a II Conferência Internacional da U.Experience. O evento conta ainda com atividades da IX Semana da EaD do Grupo Unis e a II Jornada Interinstitucional Stricto Sensu e Representações Sociais.Em meio a situação difícil em que vivemos, sobretudo em relação à saúde, o evento deste ano acontecerá em um formato virtual. Agora, mais do que nunca, a internet e os canais digitais tornaram-se ferramentas essenciais para se conectar com o mundo.Através de palestras, oficinas, mini-cursos, workshops, debates e práticas, o evento buscará atuar de forma efetiva em propostas de empoderamento e incluir a sociedade como agente direto na solução das metas apresentadas.