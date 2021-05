Morre mais uma vítima da COVID-19 na comunidade quilombola dos Arturos

Maria Antônia era metalúrgica aposentada e trabalhava em um shopping em Contagem. Deixou dois filhos, quatro netos e dois bisnetos. Esta é a sexta morte pelo novo coronavírus registrada na comunidade. A primeira aconteceu em setembro do ano passado. Foram 45 casos de coronavírus, sendo 41 antes da vacinação.

A aposentada foi diagnosticada com COVID-19 e internada no dia 26 de abril, dias antes de seus pais. A filha do casal tinha tomado a primeira dose da vacina. Os pais de Antônia não chegaram a ser imunizados, por conta de sintomas gripais quando as primeiras doses chegaram.

A comunidade quilombola, prioridade na vacinação, começou a ser imunizada no dia 1º de abril, quando foram vacinadas 294 pessoas, sendo que 106 apresentaram alguma forma de reação. As demais foram vacinadas 16 dias depois de um total de 450 imunizados. Todas as doses eram da Astrazeneca.

Outras 20 gestantes e puérperas receberam doses da Coronavac, disponbilizadas pela Prefeitura de Contagem, porque a Astrazeneca não era indicada para esse público. Os parentes e amigos estão providenciando os funerais. Ainda não há horário e local de sepultamento.