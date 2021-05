BH aplica a 2ª dose da CoronaVac em idosos de 65 anos nesta quarta (19/5)

O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

de 65 anos, moradores de Belo Horizonte, começam a receber adanesta quarta-feira (19/5). A faixa etária voltou a ser contemplada no esquemaapós a chegada na capital mineira de uma remessa com 65,2 mil doses dofabricado pelo laboratório Sinovac, da China, em parceria com o Instituto Butantan.

O horário de funcionamento de pontos fixos será das 7h30 às 16h30 e pontos de drive-thru das 8h às 16h30.Confira onde ospara veículos estão localizados

BHTrans - COP (Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis)

Minas Shopping - Doca 3 (Av. Cristiano Machado, 4.000, União)

Shopping Del Rey (Av. Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras)

Boulevard Shopping (Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia)

Shopping Estação BH (Entrada pela Av. Vilarinho, acesso ao G1, Vila Clóris)

Drive-thru Barro Preto (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto)

Drive-thru Corpo de Bombeiros (Rua Piauí, 1.815 , Funcionários)

UFMG - Unidade Administrativa 2 - DAST (Portaria 2, Av. Antônio Abrahão Caram, 763, São José)

Para receber a segunda dose, as pessoas com 65 anos precisam levar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste a aplicação da primeira dose.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda reforçou que as vacinas para estes públicos estão garantidas, não sendo necessário chegar aos locais antes do horário inicial.

De acordo com o Executivo municipal, ao todo, até agora, 453.243 de idosos receberam a primeira e 216.054 a segunda dose na cidade.

Programação da semana

A segunda dose da CoronaVac em idosos de 64 anos e trabalhadores da saúde de 49 a 43 anos começa a partir desta quinta-feira (20/5) em Belo Horizonte. A ampliação foi possível por causa da chegada 12 mil doses em nova remessa de vacinas.

O horário de funcionamento será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os endereços podem ser conferidos no portal da PBH.

Quinta-feira, dia 20: segunda dose de CoronaVac exclusivamente para idosos de 64 anos;

Sexta-feira, dia 21: exclusivamente para trabalhadores da saúde de 49 a 43 anos.





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

