Projeto leva iluminação cênica ao patrimônio histórico de Minas

Vista de Catas Altas, onde o projeto começa a ser implantado em junho, com valorização do patrimônio (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press %u2013 17/9/05)



O patrimônio cultural de Minas está no foco de uma iniciativa estadual para valorizar monumentos, dar mais leveza à paisagem e destacar a arquitetura colonial. Vai começar pelos núcleos históricos de Catas Altas e do distrito de Santa Rita Durão, em Mariana, na Região Central do estado, o programa Luz no Patrimônio, coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha). O objetivo é requalificar a paisagem urbana e bens protegidos no estado, por meio da conversão das redes elétricas aéreas existentes para redes subterrâneas, além de projetos de iluminação cênica em edifícios tombados.

Na semana passada, foram assinados dois termos de compromisso entre o Iepha e a Vale que garantem, entre outras ações, o início da execução do projeto, previsto para o próximo mês. Os termos são consequência de medida compensatória.

Para a realização do programa Luz no Patrimônio, foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica entre Cemig, Secult e Iepha para elaboração de projeto básico e orçamento dos planos executivos e obras para cada localidade, a partir da indicação das áreas de intervenção acordadas com administrações públicas de cada município.

Segundo os coordenadores do programa, a ação deve se constituir como um importante vetor de promoção e integração de outras ações de preservação e fomento cultural, social e econômico das áreas revitalizadas, fortalecendo a apropriação dos espaços públicos pelos visitantes, e potencializando as cidades como destinos turísticos.





O PROGRAMA O Luz no Patrimônio é composto de duas ações. Uma delas atuará na iluminação monumental em edifícios tombados, focando na primeira fase em edificações dos quatro conjuntos reconhecidos como patrimônio histórico mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco): Ouro Preto, Centro Histórico de Diamantina, o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas e o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Os projetos poderão equacionar questões técnicas pertinentes às diretrizes de preservação dos edifícios e demandas atuais de sustentabilidade e manutenção de equipamentos via novas tecnologias, como uso de energia renovável.

Outra ação do programa Luz no Patrimônio está na instalação de redes de distribuição subterrânea para iluminação pública em cerca de 40 núcleos protegidos de cidades históricas do estado. Para além da requalificação da iluminação pública e padrões de energia dos edifícios, o programa significa também a implantação de tecnologia mais adequada e segura.

A expectativa é que o programa proporcione o desenvolvimento de modelos de projetos de forma compartilhada entre Associação de Cidades Históricas de Minas, prefeituras, a Secult, Iepha, Cemig, Ministério Público de Minas Gerais e a iniciativa privada, que poderão ser adaptados à realidade de vários municípios visando à valorização e promoção do patrimônio cultural do estado.





CULTURA O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira explica que a ideia central do projeto é "revitalizar, dar luz à beleza ao patrimônio histórico, promovendo Minas como destino cultural no cenário nacional e internacional."

“O Programa Luz no Patrimônio vem ao encontro do que idealizamos para uma cidade que quer viver de turismo, que protege o patrimônio cultural e que preserva bens tombados”, disse a secretária de Turismo de Catas Altas, Aline Martins Duarte.“Esse programa não trata apenas da substituição de iluminação, mas sim de uma forma de conservação, proteção e também a promoção do destino turístico”, reforçou.. "Não tenho dúvidas que o programa será um ganho extraordinário para o município", disse. Já o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, destacou que iniciativa que começa também no distrito de Santa Rita Durão, área de mineração, vai valorizar o patrimônio edificado, que remonta ao século 18, e trazer benefícios para os moradores.