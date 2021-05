Homem é esfaqueado após urinar em chão de bar em Contagem

Vítima foi encaminhada com vísceras à mostra ao Hospital Municipal de Contagem (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)









Na briga, Gilberto foi esfaqueado. O dono do boteco disse que o encontrou já caído no chão, com as vísceras à mostra, e acionou a PM e o SAMU. Socorrido, o homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal de Contagem, no Bairro Eldorado.





Os policiais conseguiram localizar a mulher do agressor, que não informou o paradeiro dele. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do bar mostram que ele seguiu rumo à LMG 808, mas as autoridades ainda o procuram.

Um homem de 46 anos foi esfaqueado na noite desta terça-feira (18/5) em um bar de, na Região Metropolitana, após urinar no chão do estabelecimento. O suspeito é outro cliente, que fugiu e ainda não foi localizado. A vítima está internada em estado grave no Hospital Municipal da cidade.