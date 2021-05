Morre patriarca da Comunidade Quilombola dos Arturos

A Comunidade Quilombola dos Arturos, do bairro Alvorada, em Contagem, comunicou a morte do patriarca Mário Brás da Luz, 86 anos, o último filho de Artur Camilo Silvério, na madrugada desta sexta-feira (7/5), vítima de complicações da COVID-19. Ele deixa cinco filhos, 12 netos, 16 bisnetos e dois tataranetos.





Diante das restrições de velórios e aglomerações devido à pandemia, a comunidade programou uma homenagem ao patriarca, com horário previsto para as 14 horas (ainda a confirmar).



Segundo Jorge Antônio dos Santos, 53 anos, liderança quilombola, casado com uma sobrinha de "Seu" Mário, o carro funerário deverá passar pela comunidade e serão prestadas homenagens em despedida do ancião. Tudo com distanciamento e sem aglomeração de pessoas. Deve ser restrito aos familiares mais próximos. O enterro está previsto para as 16h, mas ainda não há confirmação do cemitério.





Jorge também está entre 40 membros da comunidade acometidos pela COVID-19, com quatro óbitos. Ele conseguiu superar a doença. O último falecimento, anterior ao capitão Mor da Guarda de Nossa Senhora do Rosário, ocorreu no sábado (01/5). O patriarca estava intubado no Hospital Santa Helena, em Contagem.



Nota divulgada pela comunidade se despede "desse grande pai, avô, tio e acima de tudo líder espiritual e capitão mor! Que Nossa Senhora do Rosário o receba com festa nos céus e nos dê forças para suportar esse momento de grande dor e luto! Os Arturos encontram-se com dor no coração, mas temos certeza que hoje é dia de festa maior. É dia de festa no céu!"





Jorge dos Santos disse que, mesmo durante a pandemia, Mário da Luz, continuava a atender pessoas enfermas, que o procuravam para serem benzidas. " Para nós, perda irreparável e também para a humanidade, uma vez que ele ajudou várias pessoas a se livrar de enfermidades através das benzeções. Era uma pessoa prestativa."





Santos conta no que período de pandemia, com distanciamento e obedecendo os critérios sanitários, ele não deixou de atender as pessoas. "Tentamos de todas as formas suspender o atendimento, só que as pessoas acabavam indo para a comunidade e ele não deixava de atender. Até mesmo por telefone."





Benzer ainda é comum em alguns bairros de Belo Horizonte e cidades de Minas. Bastante procurada, a prática produzia filas diárias de pessoas de várias gerações na comunidade quilombola dos Arturos, em Contagem, região metropolitana da capital mineira. A busca era pelos poderes curativos que vêm das mãos e do espírito solidário de Mário Bráz da Luz, 53 anos de dedicação a apaziguar almas e expulsar dores e sofrimentos da carne. A preservação dessa e de tantas outras tradições de danças, festividades e eventos religiosos vindos dos tempos da escravidão tornaram os Arturos patrimônio imaterial e cultural do estado de Minas Gerais.





História dos Arturos remonta a meados do século XIX





A comunidade negra dos Arturos descende de Camilo Silvério da Silva que, em meados do século XIX, chegou ao Brasil em um navio negreiro vindo de Angola. Do Rio de Janeiro, Camilo foi enviado a Minas Gerais para trabalhar em povoado situado na Mata do Macuco, antigo município de Santa Quitéria, hoje Esmeraldas, na Grande BH. Lá trabalhou nas minas e como tropeiro nas lavouras. Casou-se com uma escrava alforriada chama Felismina Rita Cândida. Dessa união nasceram seis filhos.

Entre os irmãos, Artur Camilo Silvério foi o que mais prosperou. Nasceu em 1885, época da Lei do Ventre Livre, e se casou com Carmelinda Maria da Silva. Os dois tiveram 10 filhos e vieram morar em Contagem, na localidade então conhecida como Domingos Pereira, onde adquiriram a propriedade na qual ainda hoje vivem seus descendentes.

Atualmente, já na quinta geração, fazem parte da comunidade cerca de 500 pessoas e 80 famílias. A comunidade preserva um retrato da identidade cultural e das tradições dos negros africanos trazidos para o Brasil no período escravagista, assim como da miscigenação com a cultura portuguesa, que deu origem a um sincretismo que se comemora isoladamente ou em companhia de comunidades que vivem ao redor.