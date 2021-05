Com casos de COVID em alta, Uberaba promete endurecer regras

Pelas novas normas do decreto COVID de Uberaba, as empresas locais são obrigadas a notificar a Vigilância Sanitária do município sobre os casos positivos para a COVID-19 entre seus funcionários (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba chegou a 907 mortes causadas pela COVID-19 após a divulgação do último boletim epidemiológico, que registrou oito óbitos nas últimas 24 horas. Também são altos, neste momento, os números de novos casos por dia e, além disso, a taxa de ocupação nas UTIs públicas e privadas permanece perto do limite.

A Prefeitura de Uberaba publicou novo decreto de enfrentamento à COVID-19 no dia 12, com prazo de validade ou não até o próximo domingo (23/5), dependendo da taxa de positividade da doença.

Segundo o novo decreto municipal, se esta taxa de positividade de testagem para o novo coronavírus se mantiver, até neste dia, maior que 40%, serão aplicadas na cidade as restrições da onda roxa do Minas Consciente.

Já se a taxa de testagem for de 30% a 40%, permanecem em Uberaba as regras em vigor atualmente. E, caso o índice seja inferior a 30%, então o município seguirá as diretrizes da onda vermelha do Minas Consciente.

A taxa de positividade é a proporção da quantidade de positivados diante do total de exames de COVID-19 realizados diariamente no município. Será considerada a semana epidemiológica, de domingo a sábado.

Entre os dias 12 e 18 de maio, conforme boletins epidemiológicos da COVID-19 em Uberaba, em média, foram cerca de 180 novos casos e sete mortes por dia – números considerados altos para o município.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado, na noite de terça-feira (18/5), dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 98 estão ocupados. Dos 60 existentes na rede pública, 58 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 40 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 209 disponíveis, 152 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 111 pacientes; e de 67 da rede privada, 41 estão ocupados.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 204 novos casos da doença e oito mortes.

Desde o início da pandemia, já foram registrados em Uberaba 27.123 casos positivos, sendo que 907 pessoas morreram e 23.353 se recuperaram.

Plano de testagem e investigação de surto

Pelas novas normas do decreto COVID de Uberaba, as empresas locais são obrigadas a notificar a Vigilância Sanitária do município sobre os casos positivos para a doença de dois ou mais empregados, informações essas que estão sendo inseridas no plano de testagem e na investigação de surto.

A notificação é feita pelo e-mail empresainformacovid@uberaba.mg.gov.br , no prazo de 24 horas, sob pena de interdição.

O Decreto 588/2021 instituiu também a chamada investigação de surto, a ser desencadeada quando dois ou mais casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus forem constatados.



Diante da avaliação das autoridades sanitárias, serão adotadas as medidas de contingenciamento necessárias.

Ainda conforme o atual decreto municipal, segue autorizada, desde que seguidas as medidas sanitárias do distanciamento social, a entrada de clientes em lojas até as 18h e, em bares, restaurantes e demais estabelecimentos de alimentação, até as 20h. Além disso, as reuniões, missas ou cultos nos templos seguem permitidos até as 20h.