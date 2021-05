COVID: estado recusa proposta para leitos emergenciais em Divinópolis

Uma parte da obra paralisada no Hospital Regional está mais avançada e deverá abrigar o novo hospital de campanha

Mesmo com a taxa de ocupação hospitalar subindo, a abertura deleitos emergenciaispara tratamento contra a COVID-19 no Hospital Regional, em, Região Centro-Oeste de Minas, continua sem data.de Estado de Saúde (SES) recusou a proposta do Cis-Urg Oeste – consórcio que gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – para administrar a unidade.