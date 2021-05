Escola que teve surto de COVID-19 em Ipatinga retorna às atividades

A Escola Municipal Evaldo Fontes, no Bairro Forquilha, em Ipatinga, que registrou surto de COVID-19 na semana passada

A Escola Municipal Evaldo Fontes, do Bairro Forquilha, em, que na semana passada registrou um surto de COVID-19 e teve as atividades suspensas, voltou a ter aulas presenciais nesta semana. A Prefeitura de Ipatinga informou que as aulas foram suspensas para análise de alguns casos suspeitos deCOVID-19 entre professores.