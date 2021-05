BH: Indicadores da COVID têm queda; transmissão fica perto da estabilidade

Taxa de transmissão em Belo Horizonte está desde o dia 11 de maio na zona de alerta (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





(foto: Arte/EM/D.A press)





Os leitos de terapia intensiva, que no informe dessa segunda-feira (17/5) estavam com 79,9% de ocupação, agora estão com 78,1% de demanda. O indicador, no entanto, segue no nível vermelho, considerado alerta máximo. Nas unidades da rede SUS, as internações caíram de 85,9% para 84%. O mesmo comportamento foi registrado na rede particular, caindo de 72,8% para 71,2%.





Leitos de enfermaria que, no boletim dessa segunda-feira, registravam uma ocupação de 57,7%, foi para 56,9%. Apesar da melhora, o indicador segue no nível amarelo. Na rede SUS, a queda foi de 56,7% para 55,2%, enquanto que na rede particular houve um pequeno aumento: de 59,3% para 59,5%.





Casos e mortes





Após dias de oscilação, os três indicadores-chave utilizados pelapara medir o comportamento dana capital mineira apresentaram queda nesta terça-feira (18/5). O destaque fica por conta da taxa de transmissão da doença, que está perto do nível verde, considerado de estabilidade para especialistas.