Ibirité aplica 2ª dose da CoronaVac e amplia para pessoas com comorbidade

Pessoas com comorbidades que ainda não se vacinaram podem realizar o cadastro pelo site da Prefeitura de Ibirité (foto: Prefeitura de Ibirité/Divulgação)

em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a partir desta terça-feira (18/5).

Também estará disponível, a partir desta terça-feira, a primeira dose para o grupo de pessoas de 45 a 49 anos que tenham comorbidades comprovadas. Na quinta-feira (20/5), será a vez da faixa etária de 40 a 44 anos com comorbidades.

Especialistas apontam que mesmo quem atrasou para tomar a segunda dose da vacina precisa fazer o reforço. A secretária de Saúde de Ibirité, Carina Bitarães, alerta para a necessidade de completar a imunização.



“Isso não significa que a primeira dose é inútil. Os estudos sobre as vacinas apontam que as células de defesa começam a agir já no dia seguinte à aplicação da primeira dose. Porém, a imunização completa só acontece 15 dias após a aplicação da segunda dose”, completou a secretária de Saúde.

Os idosos devem comparecer na mesma UBS que tomaram a primeira dose, no horário de 8h às 14h. No momento de receber a vacina, é necessário utilizar máscara e também levar o cartão de vacina utilizado na primeira dose, documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.