Mãe de criança com deficiência ganha na Justiça redução de jornada à metade

Servidora do Norte de Minas tem uma filha diagnosticada com toxosplasmose congênita, microcefalia e deficiência visual (foto: Snappy Goat/Creative Commons) São João do Paraíso, no Norte de Minas, conquistou na Justiça a redução de sua jornada de 40 para 20 horas semanais para cuidar da filha com múltiplas deficiências. A criança é diagnosticada com toxosplasmose congênita, microcefalia e deficiência visual. A decisão foi tomada por maioria na 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Uma servidora da Prefeitura de, no Norte de Minas, conquistou naa redução de sua jornada de 40 para 20 horas semanais para cuidar da filha com múltiplas deficiências.









Diante da situação, a dentista moveu uma ação contra a prefeitura, solicitando redução da carga horária de forma definitiva, sem prejuízo à remuneração. O pedido foi concedido em 1ª instância, embora com redução proporcional de vencimentos. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram favoravelmente à sentença.





"Na sociedade atual não mais prospera o argumento lançado pela autoridade impetrada (a prefeitura) de que 'não deveria a impetrante (a dentista) fazer tal concurso, sabendo de suas dificuldades', sob pena de se retroceder anos de conquistas históricas pela inclusão efetiva da pessoa com deficiência", afirma a decisão.





O caso foi revisto posteriormente por se tratar de condenação de um ente da Federação. A Turma de desembargadores da 7ª Câmara Cível reafirmou a deliberação, desta vez, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.





Segundo o relator do processo, o desembargador Peixoto Henriques, as normas preveem a adaptação razoável nas esferas pública e privada que garamtam aos cidadãos com deficiência o gozo de direitos humanos e liberdades fundamentais. "Prioritariamente, o atendimento material e afetivo de crianças nessa condição, comprometido com o respeito pelo lar e pela família", diz a sentença.