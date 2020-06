Homem é preso em MG suspeito de abusar sexualmente de filha com deficiência

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nesta quarta-feira informações sobre a prisão de um homem, de 42 anos, suspeito de tera própria filha deficiente, de 15 anos, em Pimenta, na Região Centro-Oeste do estado.

O crime ocorreu em março deste ano, no Bairro Santa Rita. Já o mandado de prisão contra o homem foi cumprido nessa segunda-feira (22). Ele foi localizado ena cidade de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha.