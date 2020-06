Jovem é preso com drogas e seis armas dentro de prédio na Grande BH

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um jovem de 19 anos foi preso na noite dessa terça-feira durante uma operação da Polícia Militar (PM) contra o crime organizado em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação levou à apreensão de drogas e armas em um prédio do conjunto habitacional conhecido como Carandiru, no Bairro Alterosa.





SAIBA MAIS 09:37 - 24/06/2020 Golpista é preso suspeito de ameaçar e reter cartões de benefícios de indígenas em MG

09:03 - 24/06/2020 Tráfico de drogas lidera ranking de denúncias anônimas em Minas neste ano Segundo a PM, a operação era realizada por militares do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) e das Rondas Ostensivas Com Cães (Rocca). Por volta das 22h40, eles receberam uma denúncia anônima sobre um homem que gerenciava a venda de drogas na região e usava o apartamento onde morava para guardar as drogas.





Os policiais foram até o endereço e, conforme a ocorrência, o cheiro da droga já podia ser sentido do lado de fora. Eles foram recebidos pelo suspeito, que permitiu a entrada dos militares. Durante a revista, eles entraram em um quarto e encontrara, debaixo da cama, uma sacola preta com buchas de maconha. Uma cadela da Rocca também localizou drogas na lixeira da cozinha. Ao todo, eram 823 buchas de maconha.





Durante a ocorrência, uma nova denúncia levou os policiais a apreenderem, em um alçapão do bloco do apartamento, seis armas de fogo, sendo uma submetralhadora calibre 380, uma espingarda calibre 22, uma garrucha polveira, um revólver calibre 38 e duas pistolas 9 milímetros. A PM ainda recolheu duas balanças de precisão, que costumam ser usadas para pesar as drogas, e material para embalar. O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.