Polícia encontra 230 barras de maconha em fundo falso de carreta em Uberlândia

Material apreendido na oficina nessa terça-feira (foto: Polícia Militar/Divulgação)







Três homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na noite dessa terça-feira em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Com eles foi apreendida uma carreta com mais de 200 barras de maconha.









Chegando ao endereço, os policiais abordaram o dono da oficina, de 38 anos, um torneiro da mesma idade, e o motorista da carreta, de 29 anos. A carreta estava descarregada e nada foi avistado inicialmente.





No entanto, os policiais buscaram um cão farejador, que apontou a presença das drogas por baixo e dentro do reboque, na parte frontal, onde foi localizado um fundo falso. Com ajuda de um pé-de-cabra, eles romperam o compartimento e localizaram as 230 barras de maconha envoltas em papel filme e uma espécie de graxa, que pode ter sido usada para disfarçar o cheiro da droga.





Ainda segundo a polícia, duas buchas de maconha foram encontradas na mochila de um dos envolvidos. Também foram apreendidas algumas peças na oficina, como ferrolhos que, conforme a PM, são usadas na fabricação artesanal de armas de fogo. Os três homens foram detidos em flagrante e levados à Polícia Civil.