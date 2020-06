Tráfico de drogas lidera ranking de denúncias anônimas em Minas neste ano

Só neste ano foram quase 60 mil papelotes, pinos ou porções de cocaína e mais de 40 mil buchas, porções ou tabletes de maconha apreendidos (foto: Reprodução/Polícia Federal) Sejusp) de Minas Gerais apontou que mais da metade das denúncias anônimas recebidas entre janeiro e maio deste ano foram sobre tráfico de drogas, com mais de 16 mil notificações. Um levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública () de Minas Gerais apontou que mais da metade dasrecebidas entre janeiro e maio deste ano foram sobre, com mais de 16 mil notificações.





Foram quase 30 mil denúncias relacionadas ao tráfico que possibilitaram a apreensão de aproximadamente 59 mil papelotes, pinos ou porções de cocaína, 41 mil buchas, porções ou tabletes de maconha e mais de 40 mil pedras ou porções de crack só neste ano.

Belo Horizonte foi a cidade com o maior número de queixas, sendo 19% do total, seguida por Uberlândia, com 6%, e Juiz de Fora, com 5%.





O superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Leandro Almeida, afirma que a denúncia de tráfico seja a mais comum por estar próximo ao denunciante. “Acontece na rua dele, em uma esquina do seu trajeto, em determinada festa ou encontro, e o indivíduo toma conhecimento”, explica.





O Disque Denúncia

Almeida ainda reforça a importância da denúncia. "O principal papel do Disque Denúncia é ser um elo entre o cidadão e as forças de Segurança de nosso Estado", defende.





O Disque Denúncia 181 garante e resguarda o anonimato absoluto do denunciante e das informações passadas. "O anonimato é a chave para se chegar à informação", completa Leandro Almeida.





Vale lembrar que com a denúncia envolve uma apuração detalhada e de longo prazo por parte das autoridades competentes. Em caso de flagrantes, urgências e emergências, em que se faz necessária uma ação imediata, a orientação é fazer contato direto com as corporações: Polícia Militar (190), Polícia Civil (197) e Corpo de Bombeiros Militar (193).





Semana Nacional de Combate às Drogas





Entre 22 e 28 de junho, acontece a Semana Nacional de Combate às Drogas, em que há movimentos em todo o país com foco em ações operacionais voltadas para a prevenção e a repressão ao narcotráfico.

De forma integrada, a Sejusp, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal realizam ações ostensivas, repressivas e investigativas com o objetivo de diminuir a oferta de drogas.

