Paralisação em BH: contra avanço da COVID-19, metrô funciona só em horários de pico nesta quarta

CBTU ainda tenta barrar ação do Sindimetro-MG (foto: Divulgação/CBTU) metrô de Belo Horizonte começou a operar com escala reduzida a partir desta quarta-feira. O horário estava normalizado desde 25 de maio, mas retornou ao itinerário estabelecido em 21 de março, com a circulação somente em horários de pico, depois de decisão do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG). Com isso, os trens vão rodar de 5h30 às 10h e de 16h às 20h.









“Tivemos três casos confirmados na última semana, entre funcionários da área operacional e do administrativo. Tentamos várias vezes articular com a empresa uma escala de trabalho, mas não houve acordo. Eles só querem acompanhar a demanda”, disse Romeu Machado, presidente do Sindimetro.





A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), administradora do metrô de BH, disse por meio de nota que “vem trabalhando em favor da proteção e segurança de seus empregados e dos milhares de usuários que circulam pelo sistema diariamente”. A CBTU também ajuizou uma ação na Justiça e solicitou ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) uma escala distinta da proposta pelo sindicato.

Inicialmente, o sindicato propôs o funcionamento somente de 6h às 9h e de 16h30 às 20h. Com a liminar, já repassada ao Sindimetro-MG, as manhãs terão uma hora e meia a mais de circulação, enquanto na parte da tarde os trens vão rodar por mais 30 minutos.