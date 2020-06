Tempo seco deixa manhãs e noites geladas em BH e em Minas

Em pontos isolados do Sul de Minas há possibilidade de geada no início da manhã, com mínima prevista de 3°C. Já a temperatura máxima no estado deverá ser de 31°C no Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha.





A umidade relativa do ar pode chegar à casa dos 30%. Apesar das manhãs e noites com forte sensação de frio, o tempo seco com céu aberto favorece a elevação da temperatura ao longo do dia.

Cuidados com o tempo seco O tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.

Outra orientação fundamental é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco quanto para evitar o contágio do novo coronavírus.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais