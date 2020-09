Operação na 'Rota Caipira' do tráfico em MG apreende drogas e prende dois suspeitos

Drogas apreendidas na operação contra o tráfico de drogas na Rota Caipira (foto: PF)

Atuação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de Uberaba, no Triângulo Mineiro apreendeu nesta sexta-feira (4) 16 quilos de pasta base para refino de cocaína escondidos dentro da carroceria de uma caminhonete no município de Iturama, na mesma região. Dois homens de 36 e 40 anos (motorista) foram presos.A ação de combate ao tráfico de entorpecentes contou com a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária estadual e Polícia Militar Florestal. Os policiais desconfiaram do veículo quando este se encontrava circulando no município de Iturama, pela Rodovia MGC-497 e o pararam para revista. As drogas se encontravam acondicionadas no interior da carroceria, num compartimento adaptado.Por fazer divisa com São Paulo, Iturama é um objetivo para escoamento de drogas que chegam pela "Rota Caipira", de entorpecentes que vêm sobretudo da Bolívia, passando pelo Triângulo e sendo distribuídas para o Sudeste do Brasil. A rota escoa quase exclusivamente pasta base de cocaína.Os suspeitos, as drogas e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Uberaba.