Policiais de Uberaba interceptam carregamento de drogas no Mato Grosso

Foram apreendidos 120 quilos de pasta base de cocaína (foto: Polícia Civil/Reprodução) Uberaba, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e forças policiais do Mato Grosso foram apreendidos 120 quilos de pasta base de cocaína, na região de Canarana (MT). Dois homens foram presos em flagrante. Em operação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), base de, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e forças policiais do Mato Grosso foram120 quilos de pasta base de cocaína, na região de Canarana (MT). Dois homens foram presos em flagrante.

A dupla presa era responsável pelo transporte da droga, que estava sendo feito numa camionete. Com um rádio transmissor adaptado, os bandidos captavam a rede da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.





As investigações começaram em Uberava, na prisão de um informante do tráfico que informou que a droga viria do Paraguai e passaria por Barra do Garça, no Mato Grosso.