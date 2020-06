Polícia mineira prende operador do tráfico de drogas no Espírito Santo

Delegacia de Polícia de Vitória/ES (foto: Divulgação/Polícia Civil ES) Polícia Civil de Minas Gerais conseguiu, com ajuda da Polícia Civil do Espírito Santo, prender nesta quinta-feira, em Vitória, um dos traficantes mais procurados do estado, considerado o chefe do cartel de drogas de Manhumirim. A captura ocorreu dentro da Operação “Calcanhar de Achiles”. Depois de meses de buscas, aconseguiu, com ajuda daprender nesta quinta-feira, em Vitória, um dos traficantes mais procurados do estado, considerado o chefe do cartel dede. A captura ocorreu dentro da Operação “Calcanhar de Achiles”.





Nas investigações sobre o tráfico de drogas em Manhumirim, na Zona da Mata, os policiais detectaram que um dos principais fornecedores tinha Coronel Fabriciano como base de fornecimento, e que, por trás, da ação havia um grupo criminoso.





A novidade é que essa organização tinha um operador financeiro. Os policiais identificaram esse homem e dizem que ele teria se mudado para Vitória, tentando evitar uma perseguição policial.





A partir daí, começou a troca de informações entre as polícias mineira e capixaba. Juntos, policiais das duas forças conseguiram identificar o local onde o suspeito estava morando com a família.





Ontem pela manhã, munidos de um mandado de prisão, os policiais cercaram a casa luxuosa, com piscina, próxima a uma das principais praia da capital do Espírito Santo, efetuando a prisão do homem.





Segundo levantamento feito pelos policiais, esse homem seria o responsável pela movimentação de mais de R$ 1 milhão, dinheiro proveniente do tráfico de drogas.





Segundo o Delegado Glaydson de Souza Ferreira, que comandou a operação “Calcanhar de Achiles”, tão logo foi identificado o esconderijo do operador do tráfico, foi feito o bloqueio de valores em contas dele e de outros investigados, suspeitos de integrar a quadrilha.





“As ações de hoje visam o estrangulamento financeiro da organização criminosa, uma vez que somente a realização de prisões não é suficiente para combater o tráfico”, disse o delegado.





Mais prisões





Na casa onde foi cumprido o mandado de prisão foi realizada uma busca e foram apreendidos diversos chips de aparelhos de telefones celulares, um passaporte pertencente ao operador, R$ 1.420 em dinheiro e um veículo utilizado em crimes.





Ao mesmo tempo em que a prisão era efetuada, policiais de Manhumirim cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Coronel Fabriciano e Contagem. As investigações, segundo o delegado, continuam em andamento, com o objetivo de prender os outros integrantes da organização criminosa.