COVID: Divinópolis reduz horário de funcionamento de bares

Divinópolis está na onda vermelha do programa Minas Consciente (foto: Prefeitura de Divinópolis/Divulgação)

O horário de funcionamento de bares e restaurantes foi reduzido em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Ao editar a nota explicativa que regulamenta as atividades comerciais durante a pandemia da COVID-19, o prefeito Gleidson Azevedo (PSC) alegou que a medida visa reduzir aglomerações.



A restrição também se estende às lanchonetes, às lojas de conveniência e ao comércio varejista de bebidas. Com a edição, estes estabelecimentos poderão funcionar apenas até as 22h. A decisão foi tomada após a cidade registrar ocupação hospitalar. também se estende às lanchonetes, às lojas de conveniência e ao comércio varejista de bebidas. Com a edição, estes estabelecimentos poderão funcionar apenas até as 22h. A decisão foi tomada após a cidade registrar aumento dos indicadores da doença , com a taxa de



A junção de mesas continua proibida. E a ocupação máxima deve ser de quatro pessoas. No final de semana do Dia das Mães, uma alteração na norma havia permitido que as mesas fossem juntas para possibilitar a comemoração familiar.



A venda de produtos para consumo no local por clientes “em pé” está proibida. A retirada no local só pode ser feita até as 22h.Já o delivery é permitido 24 horas por dia.



Além disso, a nota foi atualizada para proibir a realização de qualquer tipo de evento ou aglomeração em locais públicos, como praças, calçadas e congêneres.



Apesar de não estabelecer o toque de recolher, a nota recomenda que as pessoas não saiam às ruas entre 22h e 6h, com exceção de quem estiver trabalhando.



Fiscalização em Divinópolis

Entre os dias 10 e 16 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) emitiu 121 autuações, a grande maioria estava relacionada a eventos não comunicados e autorizados.



As fiscalizações tinham como objetivo verificar o cumprimento dos protocolos sanitários da onda vermelha no plano Minas Consciente. No total, 252 inspeções foram realizadas após denúncias.



As equipes da Vigilância Sanitária reportaram as seguintes infrações: 119 por participação em eventos e aglomerações, uma em bar e uma em espaço de festas e eventos.

Boletim atualizado da COVID-19 em Divinópolis

Desde o início da pandemia, Divinópolis soma 63.981 notificações de COVID-19. Já são 12.369 casos confirmados e 377 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Outras sete mortes estão em investigação e 10.097 pacientes se recuperaram.