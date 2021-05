CDL/BH reivindica comércio funcionando no próximo domingo (9/5)

CDL/BH envia ofício à Prefeitura de Belo Horizonte pedindo o funcionamento facultativo do comércio no domingo (9/5), Dia das Mães (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

“Além dos indicadores estarem em queda permanente, temos outro ponto importante: a maioria dos trabalhadores irá receber o salário deste mês nesta sexta-feira. E, de acordo com a pesquisa de intenção de compras que realizamos, 73,4% dos consumidores vão optar pelo pagamento à vista na hora de comprar os presentes para as mães”, pontua o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.





Ainda de acordo com Souza e Silva, tendo somente o sábado (8/5) disponível para realizar as compras, é grande a possibilidade de aglomerações nos centros comerciais. “A abertura no domingo será essencial para que não haja aglomeração, que é uma das principais formas de transmissão do vírus.”



Bares e Restaurantes

A entidade solicitou também a abertura de bares e restaurantes na data. O pedido tem como objetivo evitar aglomerações em reuniões familiares que, tradicionalmente, acontecem no Dia das Mães. “A própria prefeitura já afirmou que ocasiões como essa são propícias para a disseminação do coronavirus”, destaca.





Na coletiva desta quinta-feira, o secretário de Planejamento, André Reis, lembrou a comemoração do Réveillon como um dos fatores determinantes para o aumento do número de casos na capital durante o mês de janeiro.





No ofício, a CDL/BH ressaltou ainda que os bares e restaurantes das cidades vizinhas estão funcionando normalmente. E nos estabelecimentos de outros municípios a PBH não tem poder de fiscalização.





“Há poucos dias, uma pesquisa científica comprovou que a transmissão do vírus tem maior possibilidade de acontecer em ambientes fechados do que em locais ao ar livre. Isso nos mostra que uma mesa de bar na calçada, por exemplo, é menos nociva que uma sala de jantar de uma casa”, analisou Souza e Silva.





A entidade pediu uma resposta urgente do Executivo para que, caso haja a liberação, comércio, bares e restaurantes possam se organizar.





Medida Positiva

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) avalia a medida tomada pela PBH como positiva, por permitir a reabertura de mais segmentos econômicos e estender o horário de funcionamento de alguns desses serviços.





Além disso, a entidade destaca que é preciso continuar com os esforços sociais e econômicos para que milhares de negócios na capital mineira possam se restabelecer no menor tempo possível e, assim, contribuir com a retomada econômica local.





A entidade ressalta, ainda, a necessidade de se seguir todos os protocolos sanitários, como o uso correto de máscara e de álcool em gel para higienização, além da adoção de medidas de distanciamento social e sanitização dos ambientes.



A federação informa também que segue orientando os empresários, por meio de campanhas de conscientização do combate a COVID-19.





Essas medidas, associadas aos esforços pela vacinação célere são fundamentais para a retomada da confiança de empresários e consumidores, condição indispensável para se vislumbrar o futuro da economia de Belo Horizonte durante e após o fim da pandemia.





Reabertura

Nesta quinta-feira, a PBH anunciou a reabertura de supermercados, padarias e outros serviços de alimentação aos domingos . O funcionamento nesses dias estava suspenso desde março. Bares e restaurantes vão continuar fechados aos domingos, mas terão os horários de funcionamento ampliados nos demais dias.





Apesar da medida, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) alertou que os números estão altos e a internação de jovens cresceu. Ele também pediu que a população continue seguindo as medidas contra a COVID-19, mantendo o distanciamento.





Além disso, a prefeitura trabalha com a hipótese de uma terceira onda de contágio e mortes no Brasil e em BH . A hipótese foi colocada por algumas autoridades em saúde durante a coletiva desta quinta-feira.

