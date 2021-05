Supermercados, clubes e mais: veja o que reabre em BH a partir de sábado

Podem funcionar diariamente

Entre 5h e 17h

Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle. (Devem ser observados os dias da semana permitidos para o funcionamento da respectiva atividade)





Entre 5h e 22h

Padarias (permitido o consumo no local) - Para o consumo de bebidas alcoólicas no local, deve-se observar as restrições dos demais serviços de alimentação





Entre 7h e 21h

Comércio varejista de laticínios e frios

Açougue e Peixaria

Hortifrutigranjeiros

Minimercados, mercearias e armazéns

Tintas, solventes e materiais para pintura

Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragens

Madeireira

Material de construção em geral





Entre 7h e 22h

Supermercados e hipermercados





Entre 8h e 17h

Peças e acessórios para veículos automotores





Sem restrição de horário

Artigos farmacêuticos

Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula

Comércio varejista de artigos de óptica

Artigos médicos e ortopédicos

Combustíveis para veículos automotores

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários

Casas lotéricas

Agência de correio e telégrafo

Comércio de medicamentos, artigos e alimentos para animais de estimação

Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020

Atividades industriais

Banca de jornais e revistas

Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres no interior de hotéis, pousadas e similares, para atendimento exclusivo aos hóspedes, nos termos do art. 4º do Decreto nº 17.328, de 2020

Nos estabelecimentos que possuem estacionamento internalizado é permitida a retirada no formato drive-thru

Celebração presencial de cultos, missas e demais atividades de caráter coletivo

Utilização de praças, pistas de caminhada ou de corrida e outros locais públicos para a prática de atividades de esporte e lazer coletivas ou individuais

Clubes de serviço, de lazer, sociais, esportivos e similares





Podem funcionar de segunda-feira a sábado



Entre 7h e 18h

Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência ou similares (vedado o consumo no local)

Entre 9h e 20h

Comércio varejista não contemplado na fase de controle

Atividades autorizadas em funcionamento no interior de galerias de lojas e centros de comércio





Entre 10h e 21h

Atividades autorizadas em funcionamento no interior de shopping centers





Entre 11h e 19h

Serviços de alimentação, para consumo no local: restaurantes, lanchonetes, cantinas, sorveterias, bares e similares, inclusive aqueles no interior de galerias de lojas, centros de comércio, shopping centers e clubes de serviço, de lazer, sociais ou esportivos. (Não há restrição de dia e horário para a entrega em domicílio e retirada)

Comércio de alimentos em veículo automotor (Não há restrição de dia e horário para a retirada no local)





Entre 14h e 23h59

Atividades no formato drive-in





Sem restrição de horário

Atividades presenciais em creche e escola de ensino infantil

Atividades presenciais em escola para ensino de esportes, música, arte e cultura; escola de idiomas; cursos diversos e centros de treinamento; centro de formação de condutores e cursos preparatórios

Atividades de condicionamento físico: academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico, inclusive no interior de galerias de lojas, centros de comércio e shopping centers

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza: clínicas de estética

Cabeleireiros, manicures e pedicures





Deverão ser observados os horários de cada atividade



Atividades autorizadas neste anexo em funcionamento no interior de shopping center, galerias de loja e centros de comércio

Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

No início da tarde, a PBH divulgou uma tabela com o funcionamento de todos os serviços a partir de sábado (8/5), véspera do Dia das Mães. O decreto com as autorizações deve ser publicado nessa sexta, dia 7.Por enquanto, ficam valendo os dias e horários de funcionamento da Fase de Controle, estabelecidos no ano passado. Confira abaixo:

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.