Abrasel reclama que bares e restaurantes de BH seguem fechados aos domingos

Prefeitura de BH determinou apenas que o horário de funcionamento para bares e restaurantes seja estentido de 11h às 19h



No próximo domingo (09/5), quando se celebra o Dia das Mães, bares e restaurantes de Belo Horizonte continuarão fechados.



Conforme anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) nesta quinta-feira (6/5),



A medida gerou grande insatisfação na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG), entidade representativa do setor, e em donos dos estabelecimentos.



O pequeno avanço no relaxamento das restrições para o setor não foi bastante para Matheus Daniel, presidente da Abrasel-MG. Nesta quarta-feira (05/5), a entidade havia apresentado um protocolo ao município para que o horário de funcionamento dos estabelecimentos fosse ampliado até 22h, especialmente aos domingos.





“Essa flexibilização até às 19h não atende o setor de bares e restaurantes. É um total desconhecimento do comitê de como funciona um restaurante. O que eles tão fazendo não adianta, não ajuda de forma alguma. Nosso pleito não caiu. Ficar mais 14 dias para esperar por uma nova flexibilização é inviável para o setor, declarou o presidente em entrevista ao Estado de Minas.





Para Matheus Daniel, a restrição dos horários de bares e restaurantes incentiva, ainda mais, a população da cidade a se aglomerar em locais em que não há um controle de cumprimento das medidas sanitárias, e assim causando uma piora nos índices de contaminação pela COVID-19.





“A gente precisava de flexibilizar para atender às pessoas. O próprio infectologista Carlos Starling afirmou na última entrevista, anterior a esta, que as pessoas que estão se aglomerando em casa é mais contagioso que os transportes coletivos e que manteria os bares abertos. Era preferível deixar os restaurantes abertos em horários estendidos para dividir o fluxo e as pessoas terem opções de ir aos lugares que seguem os protocolos. Deixar as pessoas em casa é aumentar a contaminação”, disse o presidente.





O presidente da Abrasel reforçou que o comércio gastronômico enfrenta grandes dificuldades para se manter durante a pandemia. Mesmo com expectativas mais moderadas, o Dia das Mães, data que tradicionalmente movimenta o setor, era aguardado pelos donos dos estabelecimentos como mais uma chance para tentar recuperar os prejuízos financeiros durante o tempo em que a cidade esteve fechada para atividades não essenciais. Em março, os hospitais de BH estavam com 100% de ocupação de leitos de UTI.





“Temos que lembrar que 91% do setor conseguiu sequer pagar o salário no mês passado. Está todo mundo quebrado. Manter os restaurantes fechados, mesmo com os índices caindo e com toda Região Metropolitana aberta mostra que a promessa do prefeito que ‘a hora é de ajudar’ é uma mentira. Ele não está ajudando em nada”, declarou Matheus Daniel.





O presidente da entidade também apontou que falta uma melhor sintonia entre os gestores municipais das cidades metropolitanas. Segundo ele, uma ação feita dentro de uma cidade acaba afetando as demais. Portanto, políticas públicas realizadas em conjunto é a melhor forma de tentar combater o coronavírus na região e proteger os moradores.





“Enquanto os políticos não entenderem que tem que haver uma ação coordenada entre todas as cidades da Região Metropolitana, a gente não vai avançar. A pandemia é uma só. A pandemia que tem aqui é a mesma que em Nova Lima, Contagem. Não adianta Belo Horizonte continuar fechada e as outras cidades abertas ou o contrário. Tem que haver um trabalho em conjunto. A política não pode ficar acima das pessoas”, afirmou Matheus.





Esperança continua





Aldecir Pereira, chef de cozinha e responsável pelo restaurante Dona Derna, no Bairro Savassi (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Aldecir Pereira, chef de cozinha e responsável pelo restaurante Dona Derna, localizado no Bairro Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, disse ao Estado de Minas que recebeu a notícia sobre os estabelecimentos fechados aos domingos com preocupação. Segundo ele, a reabertura no dia apenas para os supermercados, padarias e feiras não seria tão diferente da volta também para o setor.





“Acho que o Kalil está certo. Mas, abrir feiras e clubes e não abrir restaurante não faz sentido. Se abriu clube é aglomeração, se abriu feira é aglomeração, então restaurante deveria abrir também”, informou o cozinheiro.





Com mais de 30 anos de história, o Dona Derna é um dos restaurantes mais tradicionais da capital mineira. Aldecir relatou que, como impacto da pandemia, o comércio teve que reduzir os salários dos funcionários e sofre dificuldades para tentar manter as contas em dia. A esperança agora é que até no próximo fim de semana a prefeitura autorize o funcionamento do setor aos domingos novamente.





“O impacto aqui está sendo forte. Nosso maior movimento é de sábado e domingo. Mesmo que tenha aumentado o horário no sábado, melhorou, mas o domingo ainda é nosso melhor dia. Creio que na semana que vem ele abrirá os restaurantes no próximo domingo, deve esperar só passar o Dia das Mães”, relata o chef de cozinha.