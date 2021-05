Kalil sobre ameaça de decreto de Bolsonaro: 'Quem trata de papel é o STF'

'O que eu quero é cesta básica, o que eu quero é dinheiro, é cheque. O que eu quero é leito de UTI', disse Kalil nesta quinta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)





coletiva na manhã desta quinta-feira (6/5), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), repercutiu a declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que pretende adotadas por governadores e prefeitos para conter a transmissão do coronavírus, em um momento em que o país ultrapassa as Em entrevistana manhã desta quinta-feira (6/5), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), repercutiu a declaração do presidente Jair(sem partido) de que pretende editar um decreto contra as medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos para conter a transmissão do coronavírus, em um momento em que o país ultrapassa as 400 mil mortes pela COVID-19





"Nas ruas, já se começa a pedir, por parte do governo, que ele baixe um decreto e, se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido”, disse Bolsonaro nessa quarta-feira (5/5), durante a abertura oficial da Semana das Comunicações, no Palácio do Planalto.



Leia também:





LEIA MAIS 10:46 - 06/05/2021 Kalil anuncia rumos da flexibilização em BH na pandemia; assista

10:52 - 06/05/2021 Kalil libera supermercados e padarias em BH aos domingos

11:52 - 06/05/2021 Kalil sobre CPI da COVID: 'Tem gente que vai ter de se explicar'





"Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até a figura do pleonasmo abusivo: ‘O leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce’. E esse decreto, o artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares que aqui estão, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição. Somente uma nova assembleia nacional constituinte. De onde nasceu isso, de onde nasceu essa excrecência para dar poderes a governadores e prefeitos e nos prender dentro de casa? Nos condenar à miséria, roubar milhões de empregos. Levar família ao desespero por não poder trabalhar, por não poder se locomover", questionou o presidente, que ainda enfatizou: "Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto, mas se baixar, ele será cumprido e não ouse contestar".





A gestão de Kalil na pandemia já foi alvo de críticas de Bolsonaro. Questionado pelo Estado de Minas sobre as últimas declarações, o prefeito respondeu hoje: “Meu sonho de consumo é alguém sentar aqui no meu lugar agora. Ele não pode editar papel não porque papel o estado está editando também. O que eu quero é cesta básica, o que eu quero é dinheiro, é cheque. O que eu quero é leito de UTI. Quem trata de papel, quem trata de documento, é o Supremo Tribunal Federal (STF). Eu trato aqui de vida, de compreensão, de equilibrar a farinha com o fubá. O que estou tratando aqui não é de papel não, é de um desembolso robusto, que custa muito caro para a prefeitura”.