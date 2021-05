PSDB renova o mandato de Paulo Abi-Ackel à frente do diretório de MG

Parlamentar federal Paulo Abi-Ackel (foto) segue liderando o PSDB em MG (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Comando da Executiva tem deputados federais e estaduais

oficializou, nesta quarta-feira (6/5), a recondução do deputado federalà presidência do partido em Minas Gerais. O parlamentar continua no comando do diretório estadual até março de 2022. A manutenção de Abi-Ackel ocorreu após o aval do comando nacional tucano. Em âmbito nacional, o partido é dirigido pelo ex-ministro ex-deputado federal pernambucano Bruno Araújo.O partido se prepara para dar início às definições rumo ao pleito do próximo ano. O PSDB nacional permitiu que as direções estaduais renovem os mandatos das Executivas municipais — salvo casos específicos.Em solo mineiro, osconquistaram 87 prefeitos e 67 vice-prefeitos. São 723 vereadores.“Aqui em, após avaliação da atividade política e de desempenho desde maio de 2019, aí incluídos os resultados das eleições municipais do ano passado, fizemos um ‘pente-fino’ e mantivemos presença com alta capilaridade em todas as regiões”, afirmou Abi-Ackel, após sua recondução.Abi-Ackel lidera o PSDB mineiro desde maio de 2019, quando sucedeu o também deputado Domingos Sávio.No comando do PSDB mineiro, Paulo Abi-Ackel é ladeado pelo também parlamentar federal Eduardo Barbosa, que ocupa a primeira vice-presidência. O segundo vice é João Leite, integrante daA secretaria-geral e a secretaria são ocupadas por outros dois deputados estaduais: Gustavo Valadares e Dalmo Ribeiro Silva. Valadares também lidera a base de parlamentares favoráveis ao governo de Romeu Zema (Novo) no Parlamento.

O PSDB tem representantes em 526 cidades mineiras. São 114 diretórios estabelecidos, além de 442 comissões provisórias.