CPI da COVID: Renan quer convocar 'Capitã Cloroquina'

AM

Mayra Pinheiro é conhecida como 'Capitã Cloroquina' (foto: PR/Reprodução) CPI da COVID, senador Renan Calheiros (MDB-AL), apresentou nesta quinta-feira (6/5), um requerimento para convocar a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”.



Leia: CPI da COVID, ao vivo: Ministro Marcelo Queiroga presta depoimento

O relator da(MDB-AL), apresentou nesta quinta-feira (6/5), um requerimento para convocar a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde,





A promoção de remédios sem eficácia e as ações do Ministério da Saúde antes e durante o colapso em Manaus são alvo das investigações da CPI da COVID no Senado.



Os remédios não tem comprovação cientifica comprovada contra a COVID-9. Ele alega que não pode responder por ser autoridade máxima na Saúde. Marcelo Queiroga evita responder perguntas sobre a cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Os remédios não tem comprovação cientifica comprovada contra a COVID-9. Ele alega que não pode responder por ser autoridade máxima na Saúde.

Queiroga assumiu o comando do Ministério da Saúde em 15 de março deste ano. Ele é o quarto gestor da pasta: primeiro, Luiz Henrique Mandetta (1° janeiro - 16 de abril), depois Nelson Teich (16 de abril - 15 de maio). O terceiro foi o general Eduardo Pazuello, que assumiu como interino em 15 de maio, mas só foi concretizado quatro meses depois (16 setembro - 15 março).





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.