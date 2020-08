Bolsonaro recebe médicos que receitam cloroquina para COVID-19: 'Vocês salvaram milhares de vidas'

Bolsonaro reconheceu que a hidroxicloroquina não tem eficácia comprovada cientificamente (foto: Isac Nóbrega/PR)





No discurso, Bolsonaro reconheceu que a hidroxicloroquina não tem comprovação científica, mas disse que “pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão”, garantindo que procurou referências sobre o medicamento pelo mundo. O presidente disse que mais de 200 servidores do Palácio do Planalto tiveram COVID-19 e foram curados, assim como mais de 10 membros do corpo ministerial do governo.









Após a saída de Mandetta, Nelson Teich assumiu a pasta por 30 dias, mas acabou deixando o governo por razões pessoais. Foi então que Eduardo Pazuello passou a ser o titular interino da pasta e responsável pela publicação do protocolo que libera a hidroxicloroquina como tratamento para qualquer paciente com COVID-19.





No fim do discurso, o presidente agradeceu aos médicos por estarem receitando cloroquina aos pacientes e disse que o uso da hidroxicloroquina no Brasil está sendo ‘politizada’. A fala de Bolsonaro foi encerrada com uma alfinetada do chefe do Executivo.





“Vocês salvaram, sim, milhares e milhares de vidas pelo Brasil. Se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou neste momento. Quero agradecer os senhores pela decisão tomada lá atrás. Uma coisa é certa: dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Nós nos lembraremos, sempre, de todos vocês”, concluiu.





Na manhã desta segunda-feira (24), o presidente(sem partido) recebeu médicos que receitampara pacientes no combate ao, em um evento no Palácio do Planalto, chamado de. Na ocasião, o chefe do Executivo relembrou das etapas para se aprovar o protocolo com o medicamento no país, passando pela saída do ex-ministro da Saúde,, que era contra o uso da substância por não ter eficácia comprovada cientificamente.