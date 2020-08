Entidades e políticos repercutem ameaça de Bolsonaro a jornalista em Brasília

Atitude de Bolsonaro foi reprovada por diversos setores da sociedade (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)





O jornal O Globo repudiou as agressões e salientou que o jornalista apenas cumpria sua função, de forma profissional. O veículo também afirmou que Bolsonaro "desconsidera o dever de qualquer servidor público, não importa o cargo, de prestar contas à população" e que continuará a fazer perguntas que precisam ser feitas, independente do governo.









Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. O líder da OAB afirmou que a moderação na fala do presidente estava “contribuindo para a pacificação do debate público” e que é “lamentável ver a volta do perfil autoritário que causa tanta apreensão nos democratas”.



O presidente vinha muito bem nas últimas semanas. Com sua moderação estava contribuindo para a pacificação do debate público. Lamentável ver a volta do perfil autoritário que tanta apreensão causa nos democratas. Nossa solidariedade ao jornalista ofendido e ao jornal O Globo. %u2014 Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) August 23, 2020

Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, valorizou a liberdade de imprensa como “uma das bases da democracia” e classificou como “inadmissível censurar jornalistas pelo mero descontentamento com o conteúdo veiculado”.



A liberdade de imprensa é uma das bases da democracia. É inadmissível censurar jornalistas pelo mero descontentamento com o conteúdo veiculado. G. Orwell: %u201CJornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade%u201D. #liberdadedeimprensa. %u2014 Gilmar Mendes (@gilmarmendes) August 24, 2020

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), por sua vez, disse que o presidente "choca o país com seu comportamento grosseiro" e que tal atitude, além de demonstrar falta de educação, é "uma tentativa de intimidação da imprensa, buscando impedir questionamentos incômodos". A entidade pediu compostura do chefe do Executivo.



Mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro choca o país com seu comportamento grosseiro. A ABI se solidariza com o profissional atingido e reafirma que a pergunta feita ao presidente era pertinente e de interesse público.Tenha compostura, senhor presidente. pic.twitter.com/mxUs7FUYRj %u2014 Associação Brasileira de Imprensa (ABI) (@ABI_Nacional) August 24, 2020

A Associação Nacional de Jornais (ANJ), por meio do presidente da entidade, Marcelo Rech, lamentou a postura "agressiva e destemperada" de Bolsonaro e disse que isso "não contribui para o ambiente democrático e de liberdade de imprensa previstos pela Constituição."





Personalidades questionam presidente





Após a ameaça de Bolsonaro, não demorou muito para que o assunto ganhasse repercussão nas redes sociais, ficando entre os mais comentados em nível nacional no Twitter, por exemplo. Palavras como “Bolsonaro”, “89 mil” (em alusão aos R$ 89 mil supostamente recebidos por Michelle Bolsonaro depositados por Fabrício Queiroz) e “Queiroz” ficaram entre as mais citadas.





Bruna Marquezine e a cantora Anitta - que somam mais de 20 milhões de seguidores, juntas -, por exemplo, usaram a rede social para questionar o presidente.



#repost @342artes

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz?#342artes #Porradanãonoscala pic.twitter.com/W2nl1W1oDQ %u2014 Anitta (@Anitta) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? %u2014 Bruna Marquezine (@BruMarquezine) August 24, 2020

Depósitos suspeitos





A revista Crusoé publicou este mês que Fabrício Queiroz, policial aposentado, amigo pessoal de Jair Bolsonaro e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, havia depositado pelo menos 21 cheques para Michelle Bolsonaro no valor total de 72.000 reais entre 2011 e 2016. A revista afirma que a informação consta dos extratos bancários de Queiroz, cujas contas são investigadas pela justiça.





Queiroz e Flavio Bolsonaro estão sob investigação por suposta participação em um esquema para desviar os salários de funcionários do ex-gabinete de Flávio Bolsonaro durante seu mandato como deputado no Rio de Janeiro.





O caso veio à tona no final de 2018, quando o órgão de controle de movimentos financeiros (COAF) descobriu transferências de dinheiro atípicas entre 2016 e 2017 em uma conta da Queiroz, no valor de 1,2 milhão de reais. Entre as transferências estava um depósito feito à primeira-dama no valor de 24.000 reais.





Após a divulgação da informação, o presidente alegou que se tratava de um único pagamento de uma dívida pendente com ele. Flávio, filho mais velho do presidente, afirma que a investigação é "uma nova jogada para atacar" seu pai. A primeira-dama não comentou o caso.

