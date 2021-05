BH: Kalil libera supermercados e padarias aos domingos

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou nesta quinta-feira (06/05) novas medidas que beneficiam os comerciantes dos serviços não essenciais em Belo Horizonte. Supermercados e padarias poderão funcionar a partir de domingo (09/05) dedicado ao Dia das Mães. As feiras também vão reabrir. Bares e restaurantes ficaram de fora. O prefeitoanunciou nesta quinta-feira (06/05) novas medidas que beneficiam os comerciantes dos serviços não essenciais em. Supermercados e padarias poderão funcionar a partir de domingo (09/05) dedicado ao. As feiras também vão reabrir. Bares e restaurantes ficaram de fora.

A decisão atende ao desejo dos comerciantes, que passaram por dificuldades financeiras entre março e abril, quando ficaram com as portas fechadas.



Padarias voltam das 5h as 22h aos domingos. Demais serviços associados ao rumo da alimentação, como açougues, pizzarias, mercearias e armazéns, das 7h às 21h. Lojas de materiais de construção e tinta, entre outras, também voltam a abrir aos domingos.



"Amplia horário (de bares e restaurantes) para compensar. Brevemente, se Deus quiser, vamos ampliar mais e mais, como poderemos estar fechando e lacrando a cidade. Todo comerciante, associações, vocês vão ditar se a cidade segue reabrindo ou vai fechar. Fiscalização atenta e vamos continuar. Agradeço PM, que também é do estado, pela grande colaboração, junto GM, vigilância sanitária e política urbana", disse Kalil nesta manhã.









Kalil atende comerciantes e libera parte do comércio não essencial aos domingos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

O funcionamento de supermercados e padarias foi suspenso aos domingos no fim de março, a fim de estimular o isolamento social na capital mineira. No período, os hospitais estavam com 100% de ocupação de leitos de UTI.





Agora, as novas medidas ocorrem depois de evolução nos indicativos da prefeitura. A transmissão por infectado caiu de 0,96 para 0,95 no boletim atual. Isso quer dizer que 100 pessoas são capazes de contaminar outras 95 na cidade. É o único indicador que está no alerta verde, considerado ideal pelos infectologistas.





Já a ocupação das UTIs registrou ligeira queda de 76,4% para 76,1%, em alerta vermelho. O número de leitos exclusivos para COVID-19 na capital é de 568 na rede pública e 533 na rede suplementar.





Por sua vez, as enfermarias tiveram queda de 55,2% para 53,5%, em alerta amarelo. A capacidade total na capital é de 1.165 nno Sistema Único de Saúde (SUS) e de 905 nos hospitais particulares.





Outro aspecto importante é o avanço da vacinação no município. Segundo o último balanço, 559.310 pessoas (27,5%) já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 254.688 (12,5%) já tomaram a dose de reforço. Foram destinadas 1.148.741 doses à capital mineira, sendo que 970.675 já foram distribuídas aos 224 postos de imunização.