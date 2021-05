Kalil sobre CPI da COVID: 'Tem gente que vai ter de se explicar'

'É apresentar nota fiscal do que foi feito, e foi feito com honestidade, com seriedade', disse Kalil nesta manhã (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)







Bolsonaro (sem partido) sobre a Alexandre Kalil (PSD) comentou sobre a





Ao responder a questão sobre a declaração do presidente Jair(sem partido) sobre a possibilidade de baixar um decreto contra as medidas de restrição contra a COVID-19 de governadores e prefeitos,l (PSD) comentou sobre a CPI da COVID , em andamento em Brasília (DF). Nesta manhã, o prefeito de Belo Horizonte e sua equipe participaram de uma coletiva de imprensa para anunciar uma nova etapa de flexibilização e atualizar os dados da doença na capital mineira.









“CPI da qual todas as prefeituras já receberam – não é Belo Horizonte, são todas, vamos ser justos – toda a documentação do gasto de hospital de campanha (não fizemos nenhum) respiradores (recebemos doações, não compramos nenhum). Então, tem gente que vai ter que explicar muita coisa aí, mas graças a Deus belo Horizonte não tem explicação para dar. É apresentar nota fiscal do que foi feito, e foi feito com honestidade, com seriedade”, continuou Alexandre Kalil.





“E nenhum contato que eu tenha conhecimento que passou pela CCG da Saúde, que é um grupo que sempre cuidou, há cinco anos praticamente, da saúde de Belo Horizonte, nenhum contrato que poderia ser emergencial foi feito dentro desta prefeitura. Nós tivemos, no mínimo, 13 concorrentes e no máximo 16”, pontuou.