COVID-19: BH registra queda nos três indicadores pelo terceiro dia seguido

Ocupação de leitos de enfermaria teve queda, mas continua no alerta amarelo, considerado de risco

Um dia antes de o prefeito Alexandre(PSD) anunciar os rumos da retomada do comércio não-essencial , Belo Horizonte mais uma vez teve queda nos três indicadores do termômetro da: transmissão por infectado, ocupação de leitos de UTI e enfermaria.

Contagem abre cadastramento para vacinação de pessoas com comorbidades

Triângulo Sul recebe vacinas para pessoas com comorbidades

COVID-19: veja calendário de vacinação para pessoas com comorbidades em BH

A classificação feita pela pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é o parâmetro usado pela prefeitura para a liberação do funcionamento ou restrições dos serviços.

A transmissão por infectado caiu de 0,96 para 0,95 no boletim atual. Isso quer dizer que 95 pessoas são capazes de contaminar outras 100 na cidade. É o único indicador que está no alerta verde, considerado ideal pelos infectologistas.

Já a ocupação das UTIs registrou ligeira queda de 76,4% para 76,1%, em alerta vermelho. O número de leitos exclusivos para COVID-19 na capital é de 568 na rede pública e 533 na rede suplementar.

Por sua vez, as enfermarias tiveram queda de 55,2% para 53,5%, em alerta amarelo. A capacidade total na capital é de 1.165 nno Sistema Único de Saúde (SUS) e de 905 nos hospitais particulares.

Belo Horizonte registrou 38 mortes nas últimas 24 horas. Foram 1.460 novos casos no mesmo período. O total de óbitos é de 4.445, com 180. 976 infectados desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Com relação às vidas perdidas para a doença, 3.639 são maiores de 60 anos, o que corresponde a 81% do total. Outros 688 (15%) estão entre 40 e 59 anos e 113 (2,5%) estão entre 20 e 39 anos. Há ainda três mortes de 1 a 4 anos, 1 óbito de 10 a 14 anos e mais um óbito de 15 a 19 anos.

Segundo o balanço do município, 559.310 pessoas (27,5%) já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 254.688 (12,5%) já tomaram a dose de reforço. Foram destinadas 1.148.741 doses à capital mineira, sendo que 970.675 já foram distribuídas aos 224 postos de imunização.

Atualmente, três vacinas já foram distribuídas na capital mineira: CoronaVac (709.285 doses), AstraZeneca (389.146) e Pfizer (50.310).

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.