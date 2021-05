Contagem abre cadastramento para vacinação de pessoas com comorbidades

Os grupos prioritários têm até o próximo domingo (9/5) para se cadastrar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

inicia nesta quarta-feira (5/5)de pessoas com, gestantes e puérperas residentes na cidade para a vacinação contra a. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelodisponível nos links abaixo, até o próximo(9/5), às 23h59. Segundo a Prefeitura, as informações e o calendário de vacinação serão sempre divulgados nos canais oficiais do órgão.





São dois cadastros diferentes. Um para pessoas de 18 a 59 anos e 11 meses, que apresentem uma ou mais das doenças listadas.





comorbidades, clique aqui. Para fazer o cadastro das pessoas com





E outro de gestantes e puérperas. De acordo com o Ministério da Saúde, para a vacinação são consideradas as puérperas com até 45 dias de pós-parto.





Para fazer o cadastro das gestantes e puérperas, clique aqui





Orientações





A prefeitura informa que não serão aceitos envios por e-mail ou por telefone. O cadastro tem como objetivo fazer o levantamento desse público. Além disso, não será feito o agendamento da vacinação. Assim, a população deve acompanhar a divulgação do calendário de vacinação nos canais oficiais de comunicação da prefeitura.





Todas as informações prestadas no cadastro deverão ser confirmadas no momento da vacinação. O cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações falsas, as pessoas ficarão sujeitas às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.





O comprovante do cadastro será enviado por e-mail. No dia da vacinação, as pessoas deverão apresentar este comprovante, seja impresso ou no celular e afins.





Lembrando que as pessoas com comorbidades e com 60 anos ou mais já estão contempladas na priorização por faixa etária.





As condições de saúde que se enquadram neste grupo prioritário são:





Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvulopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênita no adulto;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doença cerebrovascular;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de down;

Cirrose hepática e

Doenças raras – doenças que causam imunossupressão como síndrome de Cushing, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Chron, imunodeficiência primária com predominância de defeitos de anticorpos; doenças que causam comprometimento pulmonar crônico como a fibrose cística; doenças que causam deficiências intelectuais e/ou motoras e cognitivas como a síndrome Cornélia de Lange, a doença de Huntington; e outras doenças raras como anemia falciforme e talassemia maior.

*Estagiária sob supervisão