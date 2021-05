COVID-19: após recomendação do MP, Alfenas avança na vacinação de idosos

Alfenas já vacinou mais da metade dos idosos entre 60 e 64 anos (foto: Ascom/divulgação)

A cidade de Alfenas, no Sul de Minas, avançou na vacinação dos idosos após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A Secretaria de Saúde começou, nessa terça-feira (4/5), a imunizar as pessoas entre 60 e 64 anos e já vacinou mais da metade desse público alvo.