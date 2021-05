Vacinação dos trabalhadores da saúde de 18 a 39 anos tem fila quilométrica

Debaixo de sol, trabalhadores da saúde acima de 18 anos aguardam para ser vacinados na Faculdade de Ciência Médicas, no Centro de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Primeiro dia da vacinação anti-COVID-19 para os trabalhadores da saúde com idade de 18 a 39 anos em Belo Horizonte começou já com intenso movimento nesta manhã de quarta-feira (5/5). Na Faculdade Ciências Médicas, localizada no Centro da cidade, a reportagem do Estado de Minas flagrou uma fila de pessoas que se estendia por mais de 2 quilômetros, entre a porta da unidade até o Hospital João XXIII, na Avenida Professor Alfredo Balena.





A expectativa de todos era só uma. Receber, finalmente, a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus. Há mais de um ano, muitos profissionais da área são expostos a extremo risco de contaminação para cuidar e atender, mesmo que indiretamente, os pacientes infectados que surgem todos os dias. Além do medo diário de serem infectados e de transmitir para entes queridos, a intensa carga de trabalho corrobora para a exaustão mental e física vivenciada atualmente pela categoria.





Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em março de 2021, 80% dos médicos, profissionais de enfermagem, agentes comunitários e outros trabalhadores da rede pública informaram que sentem impactos negativos na saúde mental causados pela pandemia.





Laura Regiane, de 39 anos, recebeu a primeira dose do imunizante da Astrazeneca nesta quarta-feira (5/5) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Laura Regiane Monteiro Maia, de 36 anos, trabalha com atendimento ao público na administração de uma clínica oftalmológica em BH. Durante o atual contexo pandêmico, uma de suas maiores preocupações era continuar atuando no local sem estar protegida com a vacina. “Agora chegou para nós, graças a Deus. É muito gratificante, dá um pouquinho de satisfação, mas sabemos que temos que continuar tomando todos os cuidados. Torço agora para que a vacina chegue para o resto da população, porque, infelizmente, estamos perdendo muitas vidas", lamenta.





A profissional da saúde foi uma das pessoas imunizadas na Faculdade Ciências Médicas, local que, nesta quarta-feira, teve um grande fluxo de pessoas antes mesmo do horário programado para o início da vacinação. Até o momento de publicação desta matéria, a fila percorria um trajeto de mais de 2 quilômetros de extensão. Para piorar, o sol da tarde chegou e debaixo dele, sem ter onde sentar, os trabalhadores da saúde aguardavam sua vez.





Fila se estendeu por mais de 2 quilômetros; profissionais aguardavam mais de 4 horas para serem atendidos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Mesmo há quatro horas na fila, a consultora Gabrielle Carvalho de Freitas, de 22 anos, é otimista. Em entrevista ao EM, ela contou que, no fim, as dificuldades enfrentadas para garantir a imunização valem a pena. “Quando cheguei aqui já estava perto do Hospital João XXIII. É um pouco cansativo, corremos um pouco de risco por causa da aglomeração da fila, mas fora isso está tudo certo. É por uma boa causa. Foi excelente receber a notícia que ia abranger a vacina para os trabalhadores da saúde acima de 18 anos”, disse a estudante de enfermagem.





Conforme orientação da PBH, centros de saúde funcionam de 7h30 às 16h30, e os postos drive thru, de 8h às 16h30. No entanto, a ansiedade de algumas pessoas foi tanta que meia hora antes do começo oficial da campanha no centro acadêmico, os primeiros grupos já formavam uma fila no local para garantir a imunização. Segundo apuração do Estado de Minas, somente cerca de 3 horas depois eles conseguiram receber a dose.





De acordo com Rafael Duarte, vice-diretor da Faculdade Ciências Médicas, devido ao número de profissionais da área que fazem parte da faixa etária da campanha hoje, o volume visto já era esperado. Porém, garante que a equipe de funcionários da unidade está preparada para recebê-los.



“Sabemos que temos um público muito grande hoje com os profissionais da saúde acima de 18 anos. Infelizmente, essa fila acontece, não sei exatamente qual o tamanho dela, mas a notícia é que ao longo do dia com certeza isso irá diminuir. A expectativa da Prefeitura é vacinar um grande número de pessoas neste momento”, informou o professor.





Apesar de não atuarem na linha de frente do comabate à COVID-19, trabalhadores que operam indiretamente nas unidades de saúde também sentem os impactos da pandemia na rotina de trabalho. É o que diz Henrique Magioni Soares, de 27 anos, analista de TI no hospital particular Unimed. No momento trabalha de forma remota, mas disse continuar com sentimentos de insegurança em razão da gravidade do vírus, principalmente com a imunização no Brasil ainda caminhando a passos lentos até agora.





“Conforme a pandemia continua e muitas pessoas ainda estão sendo contaminadas, vou continuar com os cuidados de prevenção. Não é porque fui vacinado que não vou transmitir o vírus. Por isso, vou manter as medidas para não contaminar nenhuma pessoa”, afirma Henrique.





Campanha para o grupo vai até quinta-feira (6/5)





A vacinação da primeira dose dos trabalhadores da saúde de 18 a 39 anos, com os imunizantes fabricados pela AstraZeneca e Pfizer, ocorre apenas para aqueles que fizeram o cadastro no site da prefeitura de BH até a última quarta-feira (28/4). O profissional não pode ter apresentado sintomas da COVID-19 nos últimos 30 dias nem ter tomado qualquer outra vacina no mesmo período.





Todos os pontos de imunização disponibilizados pela prefeitura recebem o grupo até esta quinta-feira (6/5). Endereços dos pontos para pedestres e veículos podem ser conferidos no portal do Executivo muncipal





Entre os comprovantes necessários, a prefeitura pede que o trabalhador leve documento de identificação com foto, registro no conselho profissional e documento que comprove a veiculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte, podendo ser carteira de trabalho, contrato de trabalho, contracheque, entre outros. Toda documentação necessária também está no portal da PBH