COVID-19: clubes de BH comemoram reabertura a partir de sábado

Clubes reabrem a partir de sábado (8/5) (foto: PIC/Divulgação)





Foi com certa euforia que os presidentes de clubes e associações recreativas reberam o anúncio do prefeito Alexandre Kalil (PSD) da retomada gradativa das atividades, a partir de sábado (8/5). Os clubes de Belo Horizonte estavam fechados desde 6 de março.

A expectativa agora é a publicação do decreto, que deve ocorrer no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (7/5), com as normas de funcionamento. O presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais (FCEMG), Marcolino de Oliveira Pinto Júnior comemorou e ressaltou que o segmento é um dos que "oferecem maior segurança para as pessoas. Sempre mativemos aferição de temperatura, álcool em gel espalhado, monitoramento dos associados, além do fato de serem atividades de saúde e ao ar livre. Clubes promovem saúde física e mental".





Segundo a FCEMG, são mais de 400 mil associados por toda Belo Horizonte. A suspensão das atividades, segundo Marcolino, provocou muitos problemas como fechamento de unidades, inadimplência de cotistas e associados (em torno de 40% segundo a federação), falências e demissões. "Vamos aguardar o decreto para tomar conhecimento de quais são as restrições, para traçarmos diretrizes e reerguer os clubes, tanto na parte econômica quanto de lazer."

Marcolino lembra que o setor não recebeu qualquer ajuda financeira ou de crédito de órgãos públicos ou governos. A expectativa, segundo o presidente, é que os associados voltem, colaborando ao colocar as mensalidades em dia. Ele reconhece que há um crescimento na procura de pessoas querendo se associar. "Famílias que ficaram trancadas muito tempo, e com poucas opções de atividades externas."

Walney de Almeida, presidente do Olympico, disse que recebeu a notícia com "sentimento de muita alegria". Ele disse que todos os protocolos serão obedecidos, com a manutenção de uma enfermeira no local, com termômetro na entrada, capacidade máxima reduzida, distanciamento de mesas no entorno de piscinas, lanchonetes e restaurantes e fiscal da COVID para orientar e alertar quem não obedecer os protocolos.

Almeida conta que os dois períodos de fechamento foram muito difícies. O Olympico apenas dispensou professores de escolas de esportes, mas manteve os demais de manutenção e administração. O clube contou com a ajuda dos sócios, que continuaram a pagar suas mensalidades. O que foi de suma importância "uma vez que a renda diminuiu muito, com a proibição de locação de espaços para festas, academias e escolinhas".

Gradativamente, as atividades serão retomadas, incluindo a dos 600 atletas treinados pelo clube, principalmente no basquete, vôlei masculino e feminino, futsal e natação. No primeiro fechamento, em 2020, a inadimplência chegou a 35%; nesta segunda fase, em torno de 25%.

O clube, que completou 83 anos em fevereiro, tem 10 mil sócios, 2.500 cotas em média. Mesmo com as dificuldades, Walney conta com a compreensão dos sócios para que continuem a pagar as mensalidades, lembrando que, mesmo fechado, o clube não parou "de pagar salários e encargos, e impostos, e os gastos com insumos, limpeza e manutenção continuaram.

Wilson Alvarenga, presidente do Pampulha Iate Clube (PIC), disse que o momento é de mobilização dos funcionários para a reabertura no sábado. "Estamos na fase de convocação, porque alguns tiveram contratos suspensos, outros com jornada reduzida. Agora, serão chamados para receber os sócios." O PIC mantém 230 funcionários.

Alvarenga assegura que o clube está completamente preparado para a reabertura e que todas as medidas preventivas e de controle serão mantidas. Nos próximos dias, de acordo com o presidente, cada área de atividade vai reorganizando seu setor e planejando a retomada de atividades. Apenas a sauna não tem previsão. As atividades de lanchonetes e restaurantes serão retomadas, com a reposição de alimentos.

"Não precisamos demitir ninguém nesse período de inatividade. Concedemos desconto, com dificuldade, de 10% nas mensalidades, e não tivemos nenhuma ajuda governamental, zerando todas as economias para sustentar toda a estrutura."

A inadimplência foi de 25% no primeiro momento, em torno de 450 associados. "A situação foi difícil, perdemos todas as receitas de locação, acumulamos déficit muito grande, mas superamos as expectativas e fechamos o exercício com um superávit de R$ 300 mil."

São 2.200 sócios cotistas familiares, 1.100 títulos individuais, o que corresponde a aproximadamente 12 mil pessoas.